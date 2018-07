Brannen er nå slukket. Ifølge politiet var det et område på omtrent 20 kvadratmeter som brant. «Det vil pågå etterslukk en stund fremover», skriver brannvesenet på Twitter.

Bane Nor opplyser at togtrafikken nå går som normalt etter at togtrafikken var stanset en kort stund mellom Oslo S og Grefsen stasjon.

Torgeir Strandberg

– Det er observert flammer på stedet der, og det er jo veldig tørt. Vi har sendt godt med ressurser: syv brannbiler, en tankbil og mannskaper, sier vaktkommandør Hans Kristian Steen i brannvesenet i Oslo før brannen var slukket.