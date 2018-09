Flytende betong førte til evakuering på Youngstorget

Oslo politidistrikt meldte først at en betongvegg hadde rast ut og inn i en annen bygning. Det var fryktet at vegger var ustabile, området ble evakuert og kollektivtrafikken ble rammet.

Oppdaterte informasjonen

Klokken 17.20 oppdaterte politiet informasjonen og kunne opplyse om at det er flytende betong som har trengt inn i bygningene. Det sier innsatsleder Svend Bjelland til Aftenposten.

Han sier det er snakk om et betonglag på 30–40 cm i kjelleren hos en restaurant, men at det ikke lenger er frykt for ustabile vegger.

Det jobbes mandag med å tømme kjelleren for betongen som er i ferd med å stivne.

Området rundt krysset mellom Møllergata og Youngstorget ble sperret da meldingen først kom, noe som påvirket kollektivtrafikken.

Statsbygg skal ettergå hendelsen

Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med byggearbeider i Regjeringskvartalet, under ledelse av Statsbygg.

– I forbindelse med at en av våre entreprenører har tettet igjen noen ganger i grunnen, har vi brukt betong. Det kan ha medvirket til at det kan ha rast ut en vegg med Leca-blokker, sier kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, til Aftenposten.

Hun sier man nå skal gå gjennom saken og se om det er slik sammenheng.

– Vi skal ettergå det nøye.