– Byrådsleder Raymond Johansen bør be byråd Thorkildsen om å tre til side så lenge varselet mot henne blir behandlet. Etter byrådens opptreden de siste dagene har det blitt nødvendig for at varselet skal kunne behandles på en betryggende måte, sier Solberg til VG.

Tirsdag kunne Aftenposten avsløre at flere ledere i Utdanningsetaten har sendt inn et skriftlig varsel om hvordan SV-byråden har oppført seg.

Ble utfordret i komitémøte

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) måtte torsdag stå skolerett i bystyrets kultur- og utdanningskomité. Etter nesten en times grilling svarte Thorkildsen slik på spørsmålet hun om hadde vurdert sin stilling:

– Jeg vurderer overhodet ikke min stilling.

Møtet ble holdt på Kuben yrkesarena på Økern i Oslo. Vanligvis er også skoledirektør Astrid Søgnen til stede på disse møtene, men denne gangen møtte hun ikke.

Har tillit hos byrådslederen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har konstatert at han har tillit til Thorkildsen, men har ikke villet kommentere varslingssaken konkret.

– Når det gjelder varselet, kan jeg ikke kommentere det. Administrasjonen har startet en grundig vurdering av hvordan saken skal behandles. De vil om noe tid komme tilbake med sine vurderinger, skriver han i en e-post til Aftenposten fredag.

Fakta: Inga Marte Thorkildsen SV-politiker, født i 1976 i Oslo. Har fra oktober 2015 vært byråd i Oslo. Først som byråd for eldre, helse og sosiale tjenester, og fra 19. desember 2017 byråd for oppvekst og kunnskap. Tidligere stortingsrepresentant for SV, samt barne-, familie- og inkluderingsminister i Jens Stoltenbergs andre regjering. Ved valget i 2013 ble hun ikke gjenvalgt til Stortinget.

