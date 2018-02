– Det er på nippet til å være håpløst å være håndverker i Oslo sentrum. Nå er det nesten umulig å finne parkering for av- og pålessing, sier Ronny Haglund.

Sammen med Erik Vålbekk er han i ferd med å lesse av aluminiumsprofiler til Akersgata 16, rett ved Stortinget. Rette utenfor bygningen er det et bredt fortau og trikkeskinner. De har derfor parkert ulovlig på fortauet.

– Det er ikke mange år siden vi jobbet i samme nabolag sist. Da var det parkeringsplasser her, slik at vi kunne betale for å stå her lovlig. Nå er de fjernet. Derfor må vi stå på fortauet, sier Haglund.

– Det er bare blitt verre og verre de siste årene, konstaterer Vålbekk.

Noen ganger parkerer de i P-hus, men det går ikke alltid.

– Vi får ikke brukt tilhenger hvis vi skal bruke P-hus. Og så koster det fort 4–500 kroner å stå der. Ingen har lyst til å dekke disse utgiftene. Kundene vil ha en fastpris på forhånd, sier Haglund.

Tall fra Bymiljøetaten viser at det ble fjernet totalt 326 bilplasser og 36 MC plasser innenfor Ring 1 i fjor. I tillegg ble 43 parkeringsplasser konvertert til næringsparkering (reservert for varebiler).

– Vi har aldri hørt om næringsplasser, sier Haglund.

MORTEN UGLUM

Tar ikke oppdrag i sentrum

NHO Oslo og Akershus har utført en undersøkelse blant sine medlemsbedrifter om fremkommelighet og varelevering i Oslo sentrum. Her er noen av funnene fra sentrumsundersøkelsen:

* Ni av ti som leverer varer innenfor Ring 1 synes dette fungerer dårlig.

* 97 prosent opplever at det er vanskelig å finne parkering på oppdrag i sentrum.

* Flere håndverkerbedrifter med tungt utstyr – som rørleggere og snekkere – sier at de har sluttet å ta oppdrag i Oslo sentrum på grunn av vanskeligheter med parkering.

* Borttauing og bøter er dagligdags.

– Vi opplever økende pågang fra medlemmer som er frustrerte på grunn av parkeringssituasjonen i sentrum. Mange føler at det er vanskelig å utføre oppdrag i sentrum, og flere ønsker heller ikke å ta oppdrag i sentrum. Det er bekymringsfullt, sier Nina Solli, regiondirektør i NHO Oslo og Akershus.

Kjører rundt og rundt

Solli legger til at i forbindelse med innføring av «bilfritt byliv» fikk de løfter om at situasjonen skulle bli bedre for håndverkerne og de som leverer varer i sentrum.

– Det er faktisk blitt verre. Jeg har til og med hørt om en håndverksbedrift som har med en ekstra mann som skal kjøre rundt med varebilen i sentrum mens de andre jobber, sier Solli.

MORTEN UGLUM

Hun presiserer til at Oslo har etablert noen P-plasser for næring, såkalt «næringsparkering», men der er det ikke mulig å parkere i mer enn to timer.

– For det første er det få som vet hvor disse plassene er. For det andre er det ikke mulig å stå der i mer enn to timer. Jeg forstår ikke hvorfor det er slik fordi ingen håndverker vil stå der lenger enn nødvendig, de er jo på jobb og fakturerer timer. Derfor må denne begrensningen vekk, sier Solli.

Hun ønsker også enklere regler for beboerkort for næringsdrivende som er avhengige av bil.

– I dag er det flere krav til hvordan bilen skal se ut. Disse reglene er altfor detaljerte, og ekskluderer mange. Vi trenger enklere regler, sier Solli.

Vurderer å flytte ut

Ett av firmaene som har sluttet å ta oppdrag i Oslo sentrum, er De Forenede Snekkere.

– Vi sluttet med det da de nye parkeringsbestemmelsene kom. Verst er det kanskje ved Sørenga for der må man parkere i garasjen. Det er ikke enkelt hvis man har med en tilhenger eller har last på taket, sier daglig leder Erik Westby.

Bedriften holder til ved legevakten i Storgata, og vurderer nå å flytte ut av sentrum.

– Det er for eksempel ikke lov å parkere mer enn to timer på samme sted i sentrum. Noen ganger får man parkering langt unna steder man skal jobbe på. Jeg tror ikke at de på Rådhuset ville gått tre kvartaler hver gang de skal printe ut noe. Vi har holdt til i sentrum siden 1931, men vurderer å flytte ut nå, sier Westby.

Møte med byrådet

NHO Oslo og Akershus har allerede hatt et møte med næringsbyråden om saken. Mot slutten av uken skal de også møte byutviklingsbyråden.

Terje Bendiksby, NTB scanpix

– Jeg har forståelse for at NHO Oslo og Akershus er opptatt av parkering og fremkommelighet i sentrum for næringsdrivende. Sentrumsundersøkelsen gir oss nyttig informasjon om hvordan næringsdrivende opplever situasjonen. Som jeg formidlet i møtet med NHO i forrige uke, vil jeg ta opp de konkrete sakene NHO tok opp med meg, med mine byrådskolleager på miljø- og samferdselssektoren og byutviklingssektoren, sier Kjetil Lund (Ap), byråd for næring og eierskap.