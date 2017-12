Natt til søndag kan politiet ha sikret viktige overvåkingsbilder.

– Politiet fikk melding klokken 03.20 i natt om en drosjesjåfør som hadde blitt utsatt for ran i området Kalbakken, sier vaktleder Mona Nordby ved Kriminalvakten i Oslo politidistrikt.

Aftenposten får bekreftet at det har vært flere drosjeran den siste tiden som ligner påfallende på hverandre. De ender alle opp i samme område.

– Sjåføren ble utsatt for vold, men er ikke skadet, sier Nordby om det som skjedde natt til søndag. Politiet søkte etter gjerningsmennene med hund, men har ikke pågrepet noen. Saken blir etterforsket.

Drosjesjåføren som ble ranet skal ha klart å varsle kollegene sine. Aftenposten har vært i kontakt med én av dem.

– Det fjerde ranet

– Dette er det fjerde ranet som har endt opp i dette området. Det har skjedd hver helg, to-tre gutter har tatt drosje fra forskjellige steder i byen og bedt om å bli kjørt opp til området her oppe hvor de har ranet sjåførene på leveringsadressen, sier kollegaen.

Da ransalarmen ble utløst natt til søndag, var han raskt på stedet på Kalbakken i Groruddalen.

– Han som ble ranet er en rutinert sjåfør som har kjørt drosje i Oslo i mange år, sier kollegaen.

Kan ha avslørende bilder

– Ranerne ville at han skulle kjøre bort til et sted hvor det er ganske mørkt, men han stanset ved pumpene på Esso-stasjonen, sier kollegaen.

Der er det overvåkingskameraer.

Han og kollegaene på åstedet snakket om det som hadde skjedd.

– Det var to av dem. Den ene satt i baksetet like bak sjåføren og den andre satt foran i passasjersetet. Da de kom frem, tok han i baksetet et kvelertak rundt halsen på sjåføren mens han i forsetet tok pengene og mobiltelefonen fra sjåføren før de forsvant fra stedet, sier kollegaen.

– Alvorlig for næringen

Markedsjef Maja Høgstad i Oslo Taxi bekrefter at flere av sjåførene er blitt utsatt for ran i det aktuelle området.

– Jeg kjenner bare til sakene der våre sjåfører er blitt utsatt for dette. Så langt er ingen kommet fysisk til skade, men det er en stor påkjenning å befinne seg i en slik situasjon. Vi bidrar så godt vi kan overfor myndighetene for at dette skal stoppes. Dette er alvorlig for næringen og en trussel for en hel gruppe yrkesutøvere, sier hun.