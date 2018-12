97 år etter at Ila pensjonat ved Alexander Kiellands plass ble innviet og tatt i bruk som hybelhus for kvinner, er det helt andre aktører som denne uken har flyttet inn.

– Dette betyr veldig mye. Det er tungt å jobbe hjemmefra, slik mange i min bransje gjør når lokalene blir for dyre, sier hattemakeren Stine Rudi Standal. Hun brukte denne uken til å flytte alt hun trenger i yrket som modist (en som lager hatter og hodeplagg) inn i sitt nye krypinn ved Alexander Kiellands plass.

Som et ledd i Oslo kommunes atelier-satsing, har 154 kunstnere denne høsten kunnet flytte inn egne atelier. 67 kunstnere har fått plass i Myntgata og 87 i Ila Pensjonat.

– Vi vet at det er en stor mangel på arbeidsplasser for kunstnere i Oslo. Samtidig er jeg opptatt av at vi midlertidig skal kunne bruke offentlige bygg. Det blir for dumt at disse byggene skal stå tomme. Det er en dårlig bruk av kommunes penger og dårlig utnyttelse av arealene, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Et dilemma

Ketil Blom Haugstulen

Etter at Regjeringen tidligere i år besluttet å legge ned Ila integreringsmottak, ble bygget overført til kulturetaten i Oslo kommune og omregulert i rekordfart. I påvente av hva bygget skal brukes til på permanent basis, har et eget tildelingsutvalg plukket ut 87 ulike kulturaktører som får flytte inn på midlertidig basis.

I første omgang har de fått «opphold» i ett år. Da må de ut igjen.

– Dette er selvsagt et av dilemmaene ved å ta i bruk bygg midlertidig. Nedsiden er at det kan bli bestemt at dette bygget skal brukes til noe helt annet. Nå skal vi derfor bruke 2019 på å bestemme hva dette bygget skal brukes til, sier kulturbyråden.

Det samme gjelder lokalene i Myntgata 2. Dette er allerede bestemt brukt til videregående skole.

– Vi vet at Myntgata skal brukes til mer enn bare skole, men hvor mye og til hva skal vi planlegge i 2019, sier Hansen.

Lang tradisjon i Oslo

Ketil Blom Haugstulen

– Hvorfor er det egentlig en kommunal oppgave å skaffe lokaler til kunstnere?

– Oslo kommune har en lang tradisjon med å legge til rette for at ulike kunstnere får arbeidsplasser i kommunale lokaler. Vi som samfunn har et ønske om å legge til rette for kunstproduksjon. Det gjør vi både gjennom de utdanningsinstitusjonene staten finansierer og med de ulike stipendordningene vi har. Dessuten er det en stor forskjell på å være kunstner og en ordinær forretningsdrivende, sier byråden.

– Betyr det at andre tomme bygg, som eksempelvis Deichman, kan utnyttes på samme måte inntil endelig bruk er bestemt?

– Før det blir avklart hva både Munchmuseet og Deichman skal brukes til permanent, må vi se om disse byggene kan brukes midlertidig, sier Hansen.

Ketil Blom Haugstulen

For kunstnerne som denne uken flyttet inn i Ila Pensjonat er ett år uansett bedre enn ingenting.

– Akkurat det er uproblematisk, slik er det litt i min bransje. Ett år er relativt uoverskuelig, det er en grei tidsramme å forholde seg til. Det viktigste er å få tilgang til et slikt lokale, sier Lars Einar Skageberg.

Dokumentarfilmskaperen er tildelt et rom på 10 kvadratmeter. Det er han strålende fornøyd med.

Konserter og utstillinger

Ketil Blom Haugstulen

På Ila Pensjonat betaler hver aktør 305 kroner i året pr. kvadratmeter, pluss felleskostnader. Resten dekkes av Oslo kommune. Da får de også tilgang til et tidligere felleslokale ut mot Uelands gate, hvor det kan åpnes for konserter og utstillinger.

– Jeg skulle gjerne sett at vi hadde fått være her så lenge som mulig, men det handler om å gjøre mest mulig ut av denne muligheten. For min del blir det spennende å prøve ut nye måter skrive musikk på og bli en del av et større fellesskap, sier musiker Signe Eide.