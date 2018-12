500 osloborgere skal teste ut bysykler med piggdekk i vinter

I første omgang er det kjøpt inn 200 nye bysykler til vinterbruk. De er utstyrt med piggdekk. De som har brukt bysyklene mest de siste to ukene, i alt 500 personer, er blitt spurt om de vil være med å prøve ut vintersykling med piggdekk.

Økes til 1000 syklister og 400 syklister

Ordningen er et pilotprosjekt. Utover vinteren 2019 oppjusteres det med 200 nye sykler. Da vil ytterligere 500 få tilbud om å teste ordningen.

Det vil si at 1000 syklister har 400 bysykler med piggdekk til rådighet utover vinteren.

Prosjektet skal driftes av Urban Infrastructure Partner (UIP) og Oslo Bysykkel.

– Jeg synes det er veldig stas at vi nå får piggdekk på noen av bysyklene i Oslo. Vi har lenge ønsket at enda flere får oppleve at Oslo er en fin sykkelby også om vinteren. Med piggdekk på sykkelen og stadig bedre måking av sykkelveinettet, er sykkelen et attraktivt transportmiddel hele året, påpeker miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Bysyklene er et viktig supplement til kollektivtransporten, så det er bra at de kan være i sving året rundt. Derfor samarbeider vi med UIP og Clear Channel om en pilot for vinterdrift av bysyklene, sier Carl-Frederic Salicath, sykkelplanlegger i Oslo kommune.

– Det er helt nye sykler med trinnløst gir, kevlar belte og en annen type sete enn forrige generasjon bysykler. Det er en mer robust sykkel som gir en bedre brukeropplevelse, sier Liisa Andersson i operativt ansvarlig i Urban Sharing, som er datterselskap av UIP.

Astrid Løken

De som blir invitert med til å bruke vintersyklene må laste ned en app.

– Det er rett og slett gjort smartere ved å flytte teknologien direkte til låsen på sykkelen. Tidligere var teknologien plassert i stativene, forklarer Andersson.

Stasjonene der stativene står vil bli geo-gjerdet.

– Det vil si at vi bruker teknologien som er plassert på sykkelen sammen med appen på brukernes mobiltelefon til å kunne åpne og låse sykkelen på angitte plasser, sier Andersson.

Gir informasjon om hull

Appen har blant annet teknologi som forteller om syklistens bruksmønster.

– Dataene kan gi oversikt over hvor folk sykler, hvilke sykkelveier som brukes mest, hvor det er hull i veien og så videre. At appene bidrar med informasjon om bruksmønster kommer som et tillegg til sykkeltellerne som er i Oslo, og kan bidra til å informere om hvordan sykkelveiene kan utvikles fremover, sier hun.

Astrid Løken

20 stasjoner i sentrum og indre by

I første omgang blir det 20 stasjoner. Disse stasjonene blir hovedsakelig i Oslo sentrum og ut mot Grünerløkka, St. Hanshaugen, Majorstuen, Tøyen og Grønland.