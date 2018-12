Aina Stenersen var foreslått som førstekandidat til valget i 2019 av nominasjonskomiteen, ledet av Carl I. Hagen.

Mot seg hadde hun Tone Liljeroth, som er ny i Oslo-partiet og var foreslått av en gruppe opprørere.

I siste liten kastet også Camilla Wilhelmsen seg på i konkurransen. Hun røk ut i første avstemningsrunde mellom de tre. Stenersen gikk deretter seirende ut av finalerunden, med 48 stemmer mot 34 stemmer, i den skriftlige avstemningen.

– Jeg elsker dere. Nå skal vi vinne Oslo, sa en svært fornøyd Stenersen fra talerstolen.

– For meg er ikke lønn og posisjoner det viktige, men engasjementet for å gjøre Oslo bedre for hver eneste som bor her, sa hun også.

Opprørerne tapte

Det var 82 stemmeberettigede til stede, etter at partiveteran Peter N. Myhre kom slentrende inn 51 minutter for sent.

Stemningen var hele veien gemyttelig, men spent.

Aina Stenersen tok selv imot delegatene før møtestart og drev intern valgkamp helt inn møtelokalet. Det viste seg å ikke være nødvendig likevel, marginen ned til utfordreren ble relativt stor.

For det holdt bare nesten for opprørerne, med André Melchior Larssen i spissen, som ønsket fornying og hadde foreslått Liljeroth på topp. Liljeroth har bred bakgrunn fra Frp i nabofylket Akershus, og hun arbeider - i likhet med Larssen selv - som rådgiver for partiet stortingsgruppe.

Larssen hadde i forkant argumentert med at kandidatene som nominasjonskomiteen villr ha, tidligere var forsøkt - uten hell. I 2015 fikk Oslo Frp bare 6 prosent av stemmene. Det var under en tredjedel av resultatet tyve år tidligere.

Men flere reagerte kraftig på måten utfordringen om topp-plassen ble gjort på.

– Dette er ikke sunt for partiet. Noen har startet en kuppliknende-prosess, via SMS-er og bak lukkede dører. Noen utfordrer nominasjonskomiteens innstilling, men men uten å ha en plan - annen å få bort noen kandidater, tordnet stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde fra talerstolen da møtet startet.

Til valg på bilpolitikk

Camilla Wilhelmsen (59) ble enstemmig valgt som annenkandidat for partiet.

Både Stenersen og Wilhelmsen er sentrale i bystyregruppen til Frp i dag.

– Vi er ett mål til valget i 2019: Vi skal kaste det rødgrønne byrådet. Men det er viktig med et sterkt Frp, for vi står alene om viktige saker i Oslo. Vi er de eneste som vil nedlegge bomringen og avvikle beboerparkeringen, sa Wilhelmsen.

På tredjeplass på listen, den siste av de forhåndskumulerte plassene, ble Tommy Skjervold (36) valgt.

Nominasjonsmøtet, etter forslag fra Carl I. Hagen og resten av nominasjonskomiteen, vedtok dessuten at Oslo Frp skal gå til valg uten en erklært ordførerkandidat.

– Jeg var ordførerkandidat i 2011. Det var en gedigen fiasko. Vi må innrømme at vi er et lite parti i Oslo, vi er ikke så betydningsfulle, sa Hagen.