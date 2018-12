Oslo kommune og Statens vegvesen har planlagt flere sykkeltraseer gjennom sentrum i 2019. Traseene blir i all hovedsak midlertidige.

Flere av tiltakene kommer i påvente av permanente sykkelveier med høyere standard.

– Det fortsatt er utrygt å sykle i byen. Spesielt i Oslo sentrum, hvor det fortsatt er få sammenhengende sykkeltraseer. Neste vår vil gjennomføre en rekke tiltak for å sørge for at det blir tryggere og bedre å sykle i sentrum, påpeker miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

Fakta: Disse strekningene i sentrum får nye sykkelfelt neste år: Over Rådhusplassen (midlertidig)

Rådhusgata (utbedring av eksisterende sykkelfelt)

Universitetsgata (mot kjøreretningen)

Kristian IVs gate

Kongens gate og Møllergata

Dronning Mauds gate (ferdigstilles i 2019) Kilde: Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel

Større planer kommer

De midlertidige løsningene kommer i påvente av Bilfritt byliv-reguleringen, som skal gjøre det bedre å være fotgjenger, syklist og kollektivbruker. Et av forslagene i reguleringen er å tredoble antall gågater og torg i Oslo. Bystyret skal behandle reguleringen til våren.

– Vi venter ikke på Bilfritt byliv-reguleringen, sier Berg om neste års planer.

Går alt som det skal, vil de midlertidige løsningene føre til at noen gater gjøres enveiskjørt, deriblant Rådhusgata. Ifølge Berg kommer ikke tiltakene til å hindre ankomst til sentrum og i sentrum med bil.

Anne Gjertsen

Også permanente sykkelveier neste år

Statens vegvesen planlegger også å bygge permanent sykkelfelt i Dronning Mauds gate i 2019. Sykkelfeltet skal etter hvert erstatte sykkelveien som går i Dokkveien i dag. Syklistene skal etter ferdigstillelse av sykkelfeltet langs Dronning Mauds gate (ved det nye Nasjonalmuseet) ledes derfra og videre over Rådhusplassen.

– Vi ønsker også å bygge en permanent sykkelvei over Rådhusplassen, samt tilrettelegge godt for sykkel langs Kontraskjæret over Kristiania Torg og gjennom Rådhusgata neste år, sier sjefingeniør Dagmar Hoyer i Statens vegvesen.

Astrid Løken

Astrid Løken

Planene forutsetter at Bilfritt Byliv-reguleringen legger til rette for det og blir vedtatt fortest mulig.

– Vi jobber tett sammen med Oslo kommune om utformingen av hele strekningen, sier Hoyer.

Det er ikke avklart om den permanente sykkelveien over Rådhusplassen skal ligge sør eller nord for trikkeskinnene.

– Vi har foreslått at midlertidig løsning legges sør for trikkeskinnene, slik at syklistene kan bruke denne mens den permanente sykkelveien bygges på nordsiden av trikkeskinnene, sier Hoyer.

Astrid Løken