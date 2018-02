Fem branner i Oslo på 18 timer: – Det er en uvanlig situasjon

Et iskaldt døgn i hovedstaden med uvanlig mange branner. Det var oppsummeringen da brannsjef Jon Myrvoldhaug i Oslo brann- og redningsetat og innsatsleder Lars Brenden møtte pressen i Urtegata onsdag ettermiddag.

Klokken var 14.30. Vanligvis brenner det én gang i døgnet i Oslo, men de siste 18 timene hadde det vært fem alvorlige branner.

En eldre kvinne døde i Stjernemyrveien på Haugerud, mens en annen person ble kjørt til sykehus med brannskader etter en brann på Frogner.

– Det er en uvanlig situasjon, sier brannsjef Jon Myrvoldhaug til Aftenposten.

Berit Roald/NTB scanpix

Fikk hjelp fra andre kommuner

Sort farge hadde satt seg oppover den ellers røde veggen på bygården foran der de sto. Det hang en eim av bål i luften.

– Vi har omtrent 400 branner i året, cirka én i døgnet. Nå fikk vi fem ganske store branner i løpet av 18 timer. Dessverre med store brannskader, en person omkommet og en person skadet, sier Myrvoldhaug.

Brannmannskaper fra andre distrikter har hjulpet til, blant annet fra Nedre Romerike og Asker og Bærum. Sistnevnte deltok i slukningsarbeidet på Grønland, midt i Oslo sentrum.

Det er ikke uvanlig at brannvesenet rykker på oppdrag utenfor kommunegrensen.

Helsearbeider lyttet og følte seg frem i brannleilighet - reddet eldre kvinne: – Vi forventet ikke å finne noen levende inne i leiligheten

Verneverdig enebolig brant ned

Det uvanlige branndøgnet startet med en brann i Guldbergs vei. En verneverdig sveitservilla sto i full fyr, og endte med å brenne helt ned.

Vidar Ruud/ NTB scanpix

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 20.21, men allerede da de kom frem, var bygningen overtent. Ingen ble skadet i brannen.

Ti brannbiler og et mannskap på 30 brannfolk har jobbet på stedet.

Dødsbrann på Haugerud

En eldre kvinne ble kritisk skadet i en brann i Stjernemyrveien på Haugerud. Hun ble hentet ut av røykdykkere og sendt til sykehus.

Tirsdag opplyste Oslo universitetssykehus at kvinnen var død. Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 21.43.

Brann i eldre trebygning på Carl Berners plass

Tirsdag morgen brant det i en eldre trebygning i Hasleveien, like ved Carl Berners plass.

Hans O. Torgersen/Aftenposten

Totalt 12 brannbiler og et mannskap på 30 brannfolk var involvert i slukningsarbeidet, fikk Aftenposten opplyst tirsdag morgen. Det er ikke meldt om at noen ble skadet i brannen.

Brann på Grønland

Klokken 10.33 tirsdag formiddag fikk brannvesenet melding om en brann i Urtegata på Grønland.

Ingen ble skadet i brannen. En mann i rullestol ble båret ut av brannvesenet, i tillegg til to papegøyer i et bur. De to fuglene ble senere gjenforent med sin eier.

Olav Olsen/Aftenposten

– Vi fikk stoppet brannen der vi ønsket å stoppe den. Det brant kraftig i første etasje, og fokuset vårt var å hindre brannspredning oppover, sier innsatsleder Lars Brenden i Oslo brann- og redningsetat.

Brannvesenet skal bli igjen på stedet i flere timer, for å forsikre seg om at brannen ikke blusser opp igjen.

– Dette gikk så godt som det kunne gå, sier han.

11 brannbiler og 33 brannfolk var i aksjon.

Brann på Frogner

Klokken 12.10 fikk brannvesenet melding om en brann i Gabels gate på Frogner.

En person ble kjørt til Ullevål sykehus med brannskader i ansiktet, opplyser politiet på Twitter.

Oppfordrer folk til å være forsiktige

Det var ikke noen kjent sammenheng mellom brannene, som politiet skal etterforske. Det er ingen mistanker om noen brannstifter på frifot.

Utover dette, ønsker ikke brannvesenet å kommentere saken annet enn å be folk om å tenke på brannsikkerheten.

– Generelt bør man unngå at brannen starter i det hele tatt. Akkurat nå er det ekstra kaldt, det fyres og brukes mer strøm. Så bør man ha røykvarsler og slukkeutstyr i orden, sier Myrvoldhaug.

– Og man må ikke rømme gjennom røyken.