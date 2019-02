I bilen satt to yngre menn fra Litauen. Disse ble raskt koblet til flere bilinnbrudd i Asker og Tranby samme natt.

Mennene oppga boligadresse hos en kvinne i Buskerud. Her gjorde politiet beslag av mer tjuvgods.

– Totalt etterforsker vi 19 grove innbrudd i BMW-er etter nyttår. Vi sjekker nå de pågrepne opp mot flere av disse sakene, sier politiførstebetjent Tonje Reiten i gruppen for spesiell etterforskning i Oslo politidistrikt.

Det er en kvinne i slutten av 20-årene og to yngre menn som er siktet i saken. De vil bli fremstilt for varetektsfengsling i Drammen tingrett torsdag.

Politiet vil i utgangspunktet be om varetektsfengsling i fire uker.

POLITIET

Innbruddsbølge i 2017

For to år siden ble det begått flere hundre BMW-innbrudd i Oslo-området. Etterforskningen ble av politiet døpt «Operasjon Headlight».

Innbruddsbølgen stanset opp våren 2018 etter flere pågripelser. Resten av året ble det bare registrert 15–25 saker.

Også i 2016 var en BMW-bande svært aktiv i Oslo.

– Vi tror det har vært fire ulike gjenger som har operert i Oslo-området. Mens de tidligere kom og gjorde svært mange brekk i løpet av få netter før de forsvant ut igjen, har vi nå sett at de har bodd hos landsmenn og begått tyverier over et lengre tidsrom, sier Reiten.

Etterforskningslederen berømmer patruljen fra Sørøst politidistrikt, som ved 01.10-tiden natt til tirsdag reagerte på leiebilens kjøring.

– Rett før var det begått to grove tyverier fra BMW-er på Hvalstad i Asker, så her var det godt politiarbeid som førte til rask oppklaring, sier Reiten.