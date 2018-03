Alle skjønner at 54.000 kvadratmeter er mange kvadratmeter. Kanskje blir det enda lettere å forstå slik: Det tilsvarer ti fotballbaner.

For virkelig å skjønne hvor digert det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen blir, må du nesten inn og oppleve de enorme hallene. Det er så stort at du i enden av hallene, som i dag står tomme, kan ane jordkrumningen. Nesten.

Taket er på plass

Når de blir fylt opp, får vi en gedigen variant av Huset med det rare i, et hus fylt til ripa med kunst, arkitektur og design fra alle tidsepoker.

Alle er ikke like fornøyde med det nye museet.

Torsdag nådde museet, som troner bak Vestbanestasjonen i Vika, en milepæl. Nå er nemlig taket er på plass.

Rolf Øhman

Det betyr kranselag og tid for kake, gode ord og polsk rock – Polen er landet de fleste arbeiderne kommer fra. Totalt er 400 arbeidere fra 25 nasjoner i sving med prosjektet. Torsdag var deres dag. Gule vester og fargerike hjelmer fylte deler av den ene hallen, og de fikk takk og vakre ord fra sjefene.

– En dag for å være stolt

– Dette er en dag for å være stolt, sa sjefen over alle kultursjefer, statsråd Trine Skei Grande (V) og takket alle for innsatsen så langt.

Fakta: Nasjonalmuseet Nordens største kunstbygg med Nordens største kunstmuseum Åpner på Vestbanen: Høsten 2020 (bygget står ferdig i 2019) Areal: 54.660 kvadratmeter (tilsvarer ti fotballbaner) Utstillingsareal: 13.000 kvadratmeter (drøyt 2 fotballbaner) Innhold: 6000 kunstverk skal stilles ut i 91 rom i to etasjer Spennvidde: Museet skal romme både kunst, arkitektur og design. Etasjer: Fem etasjer over bakken, to under. Pris: 5,8 milliarder kroner Arkitekt: Kleihues + Schuwerk Byggherre: Statsbygg

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo har hovedansvaret for å fylle huset på mest mulig meningsfull måte slik at alle skattene får skinne. Hindsbo understreket at museet ikke bare blir stort.

Rolf Øhman

– Det blir også meget flott. Dette skal bli et bygg som gir oss noe trygt og solid å stå på også når verden rundt oss er i endring, sa hun.

Hindsbo forsikret at hun gleder seg til å begynne flyttingen til det nye bygget til neste år.

– Det er en stor flyttejobb, og det er like krevende å innrede et museum som et hjem. Men det blir utrolig spennende, sa Hindsbo.

Nasjonalmuseet blir norsk inni, og det blir norsk utenpå

Og hun har tid på seg. For selv om taket er på plass, så gjenstår mye før det er innflyttingsklart. For en legmann er det foreløpig umulig å se om det er et museum eller en cellulosefabrikk som skal flytte inn i de enorme, tomme hallene.

Foreløpig er det et råbygg

– Vi har så vidt begynt å sette opp skillevegger, sier prosjektdirektør i Statsbygg, Steinar Støre.

Han forsikrer at han har bedre kontroll på sitt store prosjekt enn det later til at stortingspresidenten har på sitt.

– Vi har mer erfaring med å styre store byggeprosjekter, sier Støre.

– Og dere er i rute?

– Vi har så langt produsert for snaut 2,5 milliarder og ligger godt an både når det gjelder tid og økonomi.

Rolf Øhman

Alabastsalen

Selv perlen i diademet skal være Alabastsalen. En utstillingssal på 3200 kvadratmeter med 2400 kvadratmeter utstillingslokaler som skal lyse som et fyrtårn utover byen fra toppen av bygget. Det er arkitektenes idé. Men den har vist seg å ikke være så lett å realisere.

– Vi får det til. Det har vært utfordringer, men vi har nå tre alternativer. Noen er dyrere enn andre, og noen er bedre.

– Og dere velger ...

– Det kan vel være litt forskjellige meninger, men det blir vi enige om. Vi har kostnadsstyring, forsikrer prosjektdirektøren.