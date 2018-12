For to år siden forsvant den lille kattestatuen i skolegården på Lakkegata. Den ble skrudd løs fra sokkelen og stjålet mens barneskoleelevene var på høstferie. Til tross for mye oppmerksomhet om forsvinningen er den aldri kommet til rette.

Nå har rapperne i Gatas Parlament donert en ny til skolen.

– Jeg har selv barn på skolen. De gledet seg til å starte der og red på katten når vi var på besøk i skolegården. De fleste her husker katten godt, så det ble mye entusiasme rundt dette på skolen, forteller Elling Borgersrud.

– Å stjele en katt fra barn er det laveste av det lave, sier Alex Molkom.

I høst hadde de to rapperne avduking av en nær eksakt kopi med både rektor, skolekorpset og andre til stede.

Katten er dessuten blitt filmstjerne siden sist. Avdukingen er høydepunktet i rapgruppens nye låt og musikkvideo: «Kattungen dø».

Passet på barna i 18 år

Christian Sørgjerd

Kulturetaten, Oslo kommune

Den originale kattestatuen var laget av Skule Waksvik og hadde stått i skolegården siden 1998.

Den norske billedhuggeren, som døde tidligere i år, hadde spesialisert seg på nettopp dyreportretter. Rundt 50 av hans arbeider står på offentlige steder rundt om i Oslo.

I likhet med mange av hans andre skulpturer var katten av bronse og unik, altså fremstilt i bare ett eksemplar. I tillegg var de originale støpeformene for lengst forsvunnet.

Det er ikke vanlig at offentlig skulpturer stjeles, og det er enda sjeldnere at de ikke kommer til rette igjen. En teori er at kattestatuen ble stjålet for metallets del. I så fall fikk tyvene noen hundrelapper for den.

Skal stilles ut i monter

Dessverre kan ikke den nye katten stå ute i skolegården permanent.

– Rappere er fattige, og bronse er dyrt, så kopien er utformet i tung gips som ville ha regnet bort, forteller Borgersrud.

Katten står akkurat nå mellomlagret på skoleloftet, men skal innen kort tid stilles ut, forteller rektor Espen Patsis-Torgersen.

Entusiasmen på skolen – både om prosjektet og oppmerksomheten – har vært stor, ifølge ham.

– Katten skal stå i en glassmonter i foajeen sammen med en hane, sier rektor.