En av de ansatte er i 50-årene og fikk sin første jobb i Oslo kommune tidlig på 1990-tallet. Han har vært ansatt i kommunen i tilsammen 18 år.

Den andre er en mann i 40-årene som ble ansatt i 2011. Begge mennene jobbet i sikkerhetsteamet på legevakten da de var på byen natt til en lørdag i november 2016. På vei hjem bestemte de seg for å stikke innom jobben for å hilse på kolleger.

Da de ikke traff noen kolleger de kunne snakke med, bestilte de hver sin taxi. De benyttet legevaktens ordning med kredittkjøring, som innebar at taxiregningen ble betalt av Helseetaten. Ordningen var ment for ansatte som slutter eller begynner på arbeid på et tidspunkt der offentlige kommunikasjonsmidler ikke går. Regningen for turene kom på 396 og 713 kroner.

Den ureglementerte kjøringen ble oppdaget måneden etter, under en stikkprøvekontroll av fakturaer. Helseetaten, som har ansvaret for legevakten, koblet inn Kommunerevisjonen i februar i fjor.

Kommunerevisjonen konkluderte blant annet med at de ansattes kjøring var i strid med kommunens etiske regelverk.

Den 15. mai i fjor sendte Helseetaten et varsel om avskjed til mennene. 15 dager senere ble de avskjediget fra sine jobber. Begge betalte tilbake beløpet for taxiturer etter at de fikk sparken.

Avskjedigelse innebærer at en arbeidsgiver bringer et arbeidsforhold til opphør med umiddelbar virkning. Dette i motsetning til oppsigelse, da arbeidsforholdet opphører etter en lovbestemt frist.

Mennene var ikke enige i at misligholdet var så stort at det kvalifiserte til sparken. De gikk derfor til sak mot kommunen. De ønsket også å stå i stillingen til saken var behandlet av en domstol, men fikk ikke lov til det.

I Oslo tingrett ble det anført fra saksøkernes side blant annet at det dreide seg om en impulsiv engangshendelse foretatt av to arbeidstagere som ikke hadde negative anmerkninger i jobbsammenheng tidligere, og det ble fremlagt «eksempler på at også ledende ansatte er blitt møtt med andre reaksjoner enn avskjed eller oppsigelse for tilsvarende økonomiske misligheter, selv om det etter høyesterettspraksis gjelder skjerpede krav overfor slike».

Kommuneadvokaten argumenterte i retten med at «det har stor betydning at arbeidsgiver kan ha full tillit til sine ansatte. Særlig viktig er dette når det gjelder vektere.» Advokaten sa at arbeidsgiver ikke lenger hadde tillit til saksøkerne, og at Oslo kommune har klare interne retningslinjer som tilsier at det skal reageres med avskjed ved økonomiske misligheter.

Etter å ha hørt på partene klarte ikke dommeren og de to meddommerne i Oslo tingrett å bli enige om hvorvidt mennene fortjente å få sparken for sine taxiturer.

Konklusjonen fra tingretten ble at avskjedigelse var en for streng reaksjon, men at de to mennene kunne sies opp gjennom vanlige oppsigelser. Retten har nå fastsatt opphørstidspunkt for arbeidsforholdene til den 15. januar i år.

Siden kommunen ikke har vunnet frem i avskjedsspørsmålet, men har fått medhold i at vedtakene skal godtas som oppsigelse, har de to tidligere ansatte rett til erstatning for lønnstap. Dette fordi begge i lange perioder har vært sykmeldt etter at de mistet jobben, og dermed fått utbetalt mindre enn det de ville ha tjent hvis de hadde jobbet til 15. januar i år.

Den eldste av dem har fått tilkjent 266.000 kroner i erstatning for lønnstap, mens den andre vil få 278.000 kroner. De vant derimot ikke frem med krav om oppreisning.

Partene må selv dekke sine saksomkostninger.

Mennene ble i retten representert av advokat Fredrik Jadar. Han ønsker ikke å kommentere dommen nå. Hvorvidt den blir anket, er ikke avgjort.

Kommunikasjonssjef Christian Ekker Larsen i Helseetaten skriver i en e-post at etaten tar dommen til etterretning.

NB! Ordningen med kredittkjøring er avsluttet. Ny rutine for hjemreise for ansatte som ikke har mulighet til å benytte kollektivtilbud sier at den ansatte må ha en skriftlig godkjenning på forhånd, samt at leder må godkjenne utlegget i ettertid.