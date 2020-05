Tidligere byråd: – Luftetårnene i Bjørvika må ferdigstilles

Tidligere kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) ber stat og kommune om å ferdigstille utsmykningen av luftetårnene i Bjørvika. Nå vil Koro også delta.

De fire luftetårnene i Bjørvika skulle etter planen smykkes ut. Fortsatt står de like grå som de gjorde da Statens vegvesen utlyste sin konkurranse i 2008. Dan P. Neegaard

5. mai 2020 13:40 Oppdatert: Nå nettopp

I 2008 vant kunstneren Lars Ramberg konkurransen om å smykke ut de fire 40 meter høye luftetårnene i Bjørvika. Vinnerprosjektet gikk ut på å kle tårnene med 72.000 lysdioder. Disse skulle illustrere den genetiske koden til pestbakterien Yersinia Pestis.

12 år senere er tårnene fortsatt like grå som de var da Statens vegvesen lyste ut konkurransen. Det synes Venstres tidligere kulturbyråd i Oslo, Hallstein Bjercke er skammelig.

– Jeg synes det er for ille at en offentlig utsmykning av slike dimensjoner ikke skal bli realisert på grunn av tull og rot fra det offentlige byråkratiets side. Det eneste som skal til for å restarte dette prosjektet, er noen hundre tusen kroner fra stat og kommune, sier Bjercke.

Hverken Oslo kommune eller staten har til nå vært villige til å bevilge disse pengene. Senest i fjor hadde Bjercke et møte med daværende kulturminister Trine Skei Grande (V) om luftetårnene.

Kunstneren Lars Ramberg ønsker å kle luftetårnene i Bjørvika med 72.000 lysdioder. Dette skal illustrere den genetiske koden til svartedauden-bakterien. Lars Ramberg Studio

Private givere

– Jeg vet at kunstneren selv er blitt kontaktet av flere private som vil bidra økonomisk, men da må stat og kommune vise at de vil. Jeg mener dette vil være et viktig kunstverk for byen, ikke minst gjennom det vi opplever med koronasmitten i disse dager, sier Bjerche.

Nå kan ting være i ferd med å snu. På direkte spørsmål fra Aftenposten bekrefter Svein Bjørkås, direktør i Kunst i offentlige rom (Koro), at de kan bli med på et spleiselag.

– Vi har jo ikke penger til å få realisert kunstverket. Men hvis Oslo kommune hadde tatt et initiativ, lagt litt penger på bordet og spurt oss om å bli med på et samarbeid om en utredning, så kan det godt hende vi kunne skrapt sammen penger, sier Bjørkås.

Han omtaler tårnene slik de fremstår i dag, som «lite stilfulle».

– Det som er viktig, er at dette blir gjort på en skikkelig måte. Derfor er det fornuftig at det blir gjort et forprosjekt for å se på konsekvensene. Hva vil dette koste, hvilke finansieringsmuligheter finnes, og hvem skal stå ansvarlig for drift og vedlikehold, sier Bjørkås.

De fire luftetårnene i Bjørvik er 40 meter høye. Ramberg vil kle dem med lysdioder i ulike farger, plassert i et system inspirert av basillen Yersinia Pestis. Lars Ramberg Studio

Når Aftenposten legger frem disse signalene til kulturbyråd i Oslo kommune, Rina Mariann Hansen (Ap), blir hun overrasket.

– Dette er helt nytt. Det at Koro nå åpner for at de kan være med på et spleiselag, gjør at vi må tenke oss om en gang til. Vi har tidligere mottatt en søknad om et forprosjekt, men da har vi valgt å bruke pengene på andre ting. Nå må vi gå en ny runde, sier Hansen.

I Statens vegvesen er saken forlengst avsluttet. Kunstneren Lars Ramberg har aldri fått noe oppgjør for prosjektet, som var kostnadsberegnet til 15 millioner kroner. I stedet valgte Statens vegvesen å gi fem millioner kroner til Bjørvika byutvikling.

– Det var aldri noe vilkår at de pengene skulle brukes til utsmykning av luftetårnene. De er i stedet blitt brukt til bakerhuset og hageparsellene på Losæter, sier Anne Beate Hovind, prosjektleder for kunst i Bjørvika utvikling.

Lysdiodene beskriver den eksakte genetiske koden til pestbakterien Yersinia Pestis. Lars Ramberg Studio

Droppet et spesielt vilkår

– Hva ønsker Bjørvika Utvikling å gjøre med disse luftetårnene?

– Vi gjør ingenting. Det er statens tårn, sier Hovind.

Tidligere direktør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, Ellen de Vibe, ser også helst at kunstprosjektet blir ferdigstilt.

– I saksprosessen i forkant lå det et premiss fra oss om at tårnene måtte utsmykkes hvis det skulle gis byggetillatelse. Vi fikk imidlertid signaler fra politisk ledelse den gang om at vi ikke skulle vanskeliggjøre Veivesenets bygging av disse tårnene. Derfor ble ikke vår opprinnelige anbefaling fulgt, sier Vibe.

– Hva synes du om tårnene slik de ligger i dag?

– Det hadde vært flott hvis Rambergs utsmykningsprosjekt ble realisert. Når vi samtidig vet at han står for utsmykningen av nye Deichman, hadde det vært flott om et av hans kunstverk også kunne preget den andre enden av Bjørvika, sier Vibe.

Luftetårnene i Bjørvika kom i forbindelse med den nye senketunnelen. Hans O. Torgersen

– En koronagave

Kunstneren selv har ikke gitt opp håpet om å få realisert vinnerprosjektet. Noe av argumentasjonen hos Statens vegvesen har vært at vedlikeholdskostnadene ville bli altfor store. Det avviser Ramberg.

– Dette er LED, de skal ikke vaskes. Det skal ikke lukte sjampo av et pestmonument, det vasker seg selv med regn og sol. Mye er blitt akseptert som en sannhet fordi en ingeniør har sagt at dette ville koste så og så mye, sier Ramberg.

Det første publikum vil møte når de entrer nye Deichman, er et kunstverk signert Lars Ramberg. TOMM CHRISTIANSEN

Like ved luftetårnene driver Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) med arkeologiske utgravinger som skal gi nye svar på pestskipgåten i Bjørvika. Ramberg mener kunstverket er en gavepakke som et koronaprosjekt.

– Dette er tenkt å være et landemerke for å markere at vi overlevde pesten og pandemien, ikke for å feire selve herjingene, sier Ramberg.