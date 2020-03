73 ansatte ved to sykehjem i Oslo i karantene. Vurderer å flytte ansatte mellom sykehjem.

Én av de tre smittede på Ellingsrudhjemmet døde lørdag. Nå har sykehjemmet to pasienter som har testet positivt for koronaviruset. Fem andre har testet negativt.

Dette har resultert i at 52 ansatte ved sykehjemmet er satt i hjemmekarantene.

Sykehjemmet har 152 årsverk, men siden endel jobber deltid, er tallet på ansatte noe høyere.

I tillegg har en ansatt ved Lillohjemmet på Grefsen testet positivt for viruset. Den ansatte er nå i hjemmeisolasjon.

I tillegg til den ansatte som har testet positivt, er 21 ansatte satt i hjemmekarantene. Ti av disse fordi de har kommet tilbake fra utlandet i løpet av de siste 14 dagene.

– Vi jobber nå med smitteoppsporing. Dette innebærer blant annet å kartlegge hvem som har vært i kontakt med smittede pasienter, sier Helge Jagmann, direktør i Sykehjemsetaten.

Mandag ettermiddag viser tallene at 251 medarbeidere på kommunale langtidshjem og helsehus i Oslo er i hjemmekarantene.

Tallet inkluderer nærkontakter til smittede beboere og en ansatt, og de som er i hjemmekarantene pga utenlandsreiser, smittede i familie osv.

Beboere på sykehjem med smitte isoleres på sykehjemsrommet og observeres der. Hvis situasjonen skulle tilsi det, blir sykehus kontaktet. Beboere som har vært i kontakt med smittede, blir testet hvis de utvikler symptomer. Det er blant annet snakk om luftveissymptomer.

Ansatte kan bli flyttet

Jagmann forteller at de hittil har klart å drifte Ellingsrudhjemmet med den resterende bemanningen.

– Deltidsansatte har jobbet mer for å opprettholde bemanningen. Vi prøver å finne løsninger med de medarbeiderne vi har. Vi er også i kontakt med fagforeningen for å finne løsninger. Slik situasjonen har utviklet seg, har vi også mulighet til å flytte ansatte fra et sykehjem til et annet sykehjem, sier etatsdirektøren.

Søndag stengte alle sykehjem i Oslo sine dører for besøkende. De eldre er mest utsatt for å bli alvorlig syke av det nye koronaviruset.

De ansatte utgjør en risiko for de eldre hvis de er smittet. Derfor må de ansatte raskt i karantene hvis de har symptomer eller har vært i utlandet de siste 14 dagene.

– Alle institusjoner har forberedt seg på å kunne drifte med lavere bemanning enn i dag. De skal tåle at 25 prosent av bemanningen er fraværende, sier Jagmann.

Dette vil føre til at sykehjemmene kun får prioritert nødvendige aktiviteter.

4200 beboere

Det er tilsammen 4200 beboere ved sykehjemmene i Oslo. Tallet inkluderer private sykehjem. Beboere som har luftveissymptomer, vil bli testet for korona.

– Beboeren på Ellingsrudhjemmet døde før resultatet av prøven kom. Hva sier dere til det?

– Det ble tatt prøver før beboeren døde, men svaret kom etter dødsfallet. Det er sykehusene eller private aktører som for eksempel Fürst som analyserer prøvene. Derfor tar det noe tid før svarene kommer, svarer Jagmann.

Han vil samtidig rose de ansatte på sykehjemmene som står på i en krevende situasjon.