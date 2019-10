Søndag formiddag viste temperaturmåleren på Bygdøy i Oslo 12 varmegrader, og mange lot seg friste til å pakke strandbagen med bikini, badeshorts og engangsgrill.

– Mange steder i Oslo- og på Østlandet hadde temperaturer på rundt 12 grader. Også på Tryvann og andre steder litt opp i høyden var det mildere enn det som er vanlig for oktober, forteller meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Stein J. Bjørge

Men i dagene som kommer, er det mindre sjanser for å nyte solen. Haga forteller at det er best og ha regntøy og paraply i beredskap for lavtrykkene står i kø.

– På østlandet blir det mye skyer og regn. Men det blir fine temperaturer. I lavlandet holder frosten seg unna en god stund til, og de som ønsker seg snø, må reise til fjells.

I Oslo er det meldt om temperaturer fra 7 til 11 grader den kommende uken.

Stein J. Bjørge

Mange andre steder i Europa opplever indian summer i disse dager. I Berlin var det 23 grader søndag, mens Roma, Paris og Praha kunne melde om én grad høyere. Men også i Sentral-Europa blir det kjøligere neste uke, men stort sett holder regnbygene seg unna i disse områdene.