– Jeg synes det er veldig synd at de fjerner den fine alleen jeg går gjennom hver dag på vei til jobb. Jeg tror det er veldig sunt å ha litt trær rundt seg i denne asfaltjungelen. Det er fint at de tar vekk taxiholdeplassen, men kunne de ikke beholdt trærne, sier Jostein Myren som jobber i Olav Vs gate.

Tirsdag ble det felt 14 trær i Olav Vs gate. Alle trærne var av typen lind og anslås å være 35–40 år gamle. Olav Vs gate strekker seg fra Nationaltheatret, forbi Saga og Klingenberg kino og ned mot Rådhusplassen.

Trefellingen skjer kun dager etter at MDG kom med et valgløfte om å plante 100.000 nye trær i Oslo. Årsaken til fellingen er at Olav Vs gate skal oppgraderes til gågate.

– Vondt i hjertet

– Det er sjelden jeg blir veldig opprørt, men da jeg i går så dem skjære ned de store flotte lindetrærne, fikk jeg helt vondt i hjertet, sier Hege Gaarder-Hansen.

Hun jobber også i Olav Vs gate og passerer trærne på vei til jobb hver eneste dag.

– De trærne satte sitt preg på hele gaten. Vi som jobber her, synes det er fint at det blir en gågate der, men for meg er det helt uforståelig at man ikke kunne beholde trærne og likevel gjøre den til en gågate, sier hun og legger til:

– Og at dette kommer fra MDG, er jo helt fullstendig vanvittig, noen må ha tatt en svært uriktig avgjørelse.

Flere har også reagert på Facebook og Twitter. «Det blir sikkert fint, men man kunne vel beholde de gamle trærne!!!», «STOP!!! Ikke fell flere trær for å lage gågate. Mennesker+trær=sant. Vi vil ha grønt i byen vår» og «Utrolig trist» var blant reaksjonene på gårsdagens felling i sosiale medier.

Byrådet lager ny miljøgate og starter med å felle alle eksisterende trær 😱 pic.twitter.com/6pmtoBWxCC — Aslak Tronrud (@tronrud) September 3, 2019

Paal Audestad

Planter nye trær til våren

Line Thams Reiersen, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, forteller at det er planlagt å plante nye trær i øvre del av Olav Vs gate våren 2020. I nedre del av gaten vil nye trær plantes høsten 2020. De nye trærne vil være av typen rødlønn.

– Dette er viktig for å sikre både avstand til bygninger, synlighet til fasadene og plass for trafikk, opphold og gående under trærne. Ved å samle trærne på den på østre siden av Olav Vs gate, får vi en åpen siktlinje fra Johanne Dybwads plass og ned mot fjorden, sier Reiersen.

Hun forteller at den nye løsningen vil sikre optimale vekstforhold for de nye trærne.

Nye kirsebærtrær i 2021

Olav Vs gate var heller ikke det eneste stedet i byen der flere trær måtte bøte med livet denne uken. I forbindelse med oppgraderingen av Thorvald Meyers gate på Grünerløkka ble det felt flere trær tirsdag.

15 trær ble tirsdag felt like ovenfor Nybrua. Hilde E. Håve, kommunikasjonsrådgiver i Bymiljøetaten, opplyser at det også ble felt fire trær ved Birkelunden. Nye kirsebærtrær, som blomstrer rosa om våren, er planlagt plantet sommeren 2020 og våren 2021.

– Trærne hadde dårlige vekstforhold med lite jord og vann. De vokste ikke og var preget av skade og sykdom. Trærne vokste mot strømledningen til trikken som kan være farlig. De sto også nær fasaden på bygningene, sier Håve.

🎵De kutter ned trær og lager miljøgate her 🎵 pic.twitter.com/zQbiv1L8e2 — Eyvind Fredriksen (@EyvFred) September 4, 2019

– Skjærer i et grønt hjerte

Hanna Marcussen, byråd for byutvikling for MDG, har stor forståelse for at folk reagerer på trefellingen.

– Det skjærer i et grønt hjerte når trær må fjernes. Fjerning av trær er av og til nødvendig når en by skal utvikles, men det bør være strengt sjeldent. Det er utrolig synd at disse trærne må fjernes, men det hører med til historien at flere av trærne er i så dårlig forfatning at de ikke vil tåle ombyggingen, skriver hun til Aftenposten på e-post.

Marcussen forsikrer om at det vil komme på plass en flott ny trerekke i begge gatene som får mye bedre vekstforhold. Hun understreker at MDGs valgløfte om å plante 100.000 nye trær innen 2030 fremdeles er et viktig krav fra partiet.

– Trær i byen er bra for miljøet og folkehelsen. De renser luften, bidrar til biologisk mangfold og, ikke minst, gjør byen vår triveligere.