I år skal Oslo motta 122 cruiseskip og rundt 240.000 cruisepassasjerer. Ifølge Oslo havns ferske strategiplan, skal passasjertallet økes med 40 prosent frem mot 2034.

Det er derfor ikke så overraskende at byrådet, med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) i spissen, nylig åpnet for å bygge to helt nye cruisekaier på Filipstad.

Men dagen etter gikk hun ut i Dagbladet sammen med miljøbyråd Lan Marie Berg og ville forby all cruisetrafikk i Oslo.

– Det er jo mildt sagt å tale med to tunger, sier Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, som selv mener det vil være helt feil å bruke en så attraktiv tomt til cruiseterminal.

Diiz for Plan og bygningsetaten

Snaut to uker før valget går han hardt ut mot MDG som han mener har minimalt å skryte av når det gjelder å løse miljøproblemene cruisetrafikken skaper i Oslo.

– De seiler under falskt miljøflagg og må presses til å opptre miljøvennlig, sier han og viser til at Høyre og Venstre helt siden 2016 har foreslått flere strenge tiltak for å bremse utslippene fra cruiseskipene.

Byrådspartiene, inkludert MDG, har stemt mot samtlige. Men ifølge Lae Solberg har de kommet diltende etter med sine egne, slappere forslag.

For eksempel stemte de i 2016 ned Høyres og Venstres forslag om å kreve at alle cruiseskip i Oslo skulle bruke strøm mens de ligger til kai. Dette er nå blitt en del av Oslos handlingsplan for en utslippsfri havn.

– Det er positivt at de stiller krav nå. Men det lyder hult når de tidligere har stemt mot det samme, sier Solberg.

Hanna Marcussen på sin side avfeier Høyres kritikk som «spesiell».

Dan P. Neegaard

Han påpeker også at et krav om at cruiseskipene skulle seile elektrisk inn og ut av Oslo innen 2025 fikk tommelen ned. Nå støtter byrådet kravet, men de har gitt seg selv frist til 2021 med å tidfeste når kravet skal iverksettes.

Heller ikke «seieren» med å få Nesoddbåten over på strøm, vil Lae Solberg tilskrive byrådet.

– Da vi foreslo det i 2016, mente de det var umulig. Så var det mulig likevel. Men byrådet strittet imot, sier han.

Prioriterer cruise først nå

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, avviser blankt at MDG taler med to tunger.

– Det stemmer at det åpnes for cruisekai i reguleringsplanen for Filipstad. Men avgjørelsen om eventuell bygging skal tas senere. Da vil vi i MDG gå imot, sier hun og presiserer at det er først i denne valgkampen partiet går til valg på å stanse all cruisetrafikk.

– Vi prioriterer det vi mener vi kan gjennomføre, og i denne perioden har vi prioritert fotgjengere og utslipp fra biler, ikke cruise. Nå er vi blitt større og kan stille sterkere krav. Det er på tide å bli kvitt cruisetrafikken.

– Hvor viktig vil kravet om å stanse cruisetrafikken være?

– Det er et veldig viktig krav for oss, både for at Oslo skal bli en nullutslippsby og fordi skipene sperrer allmennheten ute fra sjøen. Så blir det opp til velgerne hvor store vi vil bli.

– Men hvorfor har dere ikke støttet Høyre og Venstres forslag til miljøkrav?

– Det blir en hul kritikk fra de borgerlige som styrte byen i 18 år. Byrådet fikk vedtatt en handlingsplan for Oslo som nullutslippsby i 2018. Først etter at vi kom inn i byråd fikk vi ambisiøse klimamål for hele byen. Vi har gått mye lengre, og gjennomfører på det. Det koster lite for opposisjonen å legge på litt ekstra.

Raymond vil forhandle

Lise Åserud / NTB scanpix

Byrådsleder Raymond Johansen svarer slik på hvor sannsynlig det er at et sterkt MDG vil få gjennomslag for å stenge Oslo som cruisehavn:

– Mitt utgangspunkt er at absolutt alt er mulig å forhandle om. Jeg er grunnleggende positiv til cruisetrafikk, men ser at det er blitt veldig kontroversielt, ikke minst når det gjelder utslipp. Samtidig vil det være en uvennlig handling å nekte noen å besøke Oslo, sier Johansen, som til tross for Høyres kritikk mener Oslo er svært opptatt av å påvirke næringen til å kutte utslipp.

Han viser blant annet til at Oslo har fått 14 cruisekommuner med på en felleserklæring i 14 punkter for en mer miljøvennlig cruisenæring.

– Sammen får vi muskler til å påvirke, sier han.

– Og du går inn for ny terminal på Filipstad?

– Det ligger inne i planene, ja.