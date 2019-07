Saken oppdateres.

Politiet opplyste at de søkte etter to personer som dro fra stedet med scooter. Kort tid etter opplyser politiet at det har kontroll på to mistenkte personer langs Akerselva på Grünerløkka.

En Aftenposten-medarbeider fikk med seg deler av det som skjedde. Han forteller at han så folk løpe fra stedet, og så deretter scooteren kjøre fra området.

En polititjenestemann på stedet har kontroll på et brekkjern som ble liggende igjen etter hendelsen.