Politiet meldte at de søkte etter to personer som dro fra stedet med scooter. Kort tid etter opplyser politiet at det har kontroll på to mistenkte personer langs Akerselva ved Alexander Kiellands plass.

Ole Berg-Rusten

Ranerne avfyrte skudd inne i butikken under ranet, men ingen er skadet etter hendelsen, opplyser politiet. Ranet skjedde rundt klokken 11.35. Det er uklart hva ranerne fikk med seg fra stedet.

En Aftenposten-medarbeider fikk med seg deler av det som skjedde. Han forteller at han så folk løpe fra stedet, og så deretter scooteren kjøre fra området.

En polititjenestemann på stedet har kontroll på et brekkjern som ble liggende igjen etter hendelsen.

Politiet opplyser at ranerne skal ha kastet såkalte «spanske ryttere», en form for spiker for å punktere dekk, etter seg mens de flyktet. Samme virkemiddel ble brukt under Nokas-ranet i Stavanger i 2004.

Anders Martinsen

Utbyttet etter ranet er ukjent, men to personer er pågrepet.

– Vi etterforsker nå på to åsteder – inne i butikken og der de mistenkte ranerne ble pågrepet – og vi avhører vitner, opplyser opersasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.