Full splittelse i byrådet om Sukkerbiten

Kampen om hva området mellom Munchmuseet og Operaen skal brukes til, er for alvor i ferd med å bli en het valgkampsak. Både MDG, Rødt og SV har Sukkerbiten som viktig valgkampsak.

– Behovet for sentrumsnære badeplasser og friområder er nærmest uendelig stort i denne byen. Det ser du blant annet på pågangen av folk som drar til Sørenga for å bade. Selv om det er planlagt mange badeplasser i og rundt Bjørvika, er min erfaring at dette er noe det aldri kan bli nok av, sier Hanna Marcussen i Miljøpartiet De Grønne og byråd for byutvikling.

MDG ønsker derfor en omregulering av Sukkerbiten. Får de flertall for dette, betyr at det planlagte fotohuset på Sukkerbiten må skrinlegges.

– Fotohus kan vi ha et annet sted

– Vi har bare én Sukkerbiten, da trenger vi ikke bruke dette arealet til et fotohus. Det kan vi ha et annet sted, sier Einar Wilhelmsen, leder i Oslo MDG.

Partiet vil derfor gå i forhandlinger med Arbeiderpartiet om fire nye år i byråd med klare krav.

– Vi stiller ikke noe ultimatum på noen saker før eventuelle forhandlinger, men dette er en veldig viktig sak for oss. Sukkerbiten vil derfor ligge høyt i bunken over de sakene vi ønsker gjennomslag for. Om meningsmålingene vi opplever nå slår til, forventer vi at Arbeiderpartiet kommer oss i møte i denne saken. Det er stemmene som teller, sier Wilhelmsen.

Har troen

Arve Henriksen

Han mener det er gode sjanser for at Hav Eiendom må skrinlegge sine planer for Sukkerbiten.

– Slik det ligger an nå skal vi ha gjennomslag for mye av vår politikk i eventuelle forhandlinger om et nytt byråd. Jeg ser ikke for meg at Arbeiderpartiet vil stå knallhardt på å få bygget ned dette området, ei heller søke flertall hos de borgerlige partiene for å få gjennomslag. Så dette skal vi nok få til, sier han.

– Ulmer det i byrådet nå?

– Stemningen i byrådet er veldig god, men dette er et veivalg for neste bystyreperiode. Da vil denne saken være en viktig del av forhandlingene. Som byutviklingsråd forholder jeg meg til den gjeldende reguleringsplanen. Her er det mer snakk om å få dette omregulert i neste periode, sier Marcussen.

– Hvorfor kommer politikere alltid halsende etter når byggingen nesten er i gang?

– Jeg tror nok det var mange av dem som på det tidspunktet reguleringsplanen ble vedtatt, ikke så for seg hvor populært dette område skulle bli. Det er først nå området tas i bruk at man skjønner behovet. Samtidig har det jo blitt et voldsomt engasjement som det er viktig å ta på alvor, sier hun.

– Har Oslo kommune råd til å bruke de 200–300 millionene det er blitt antydet det vil koste å omregulere Sukkerbiten?

– Det er vanskelig å si med sikkerhet hva det vil koste, men både for folkehelsen og trivselen for Oslofolk er dette en viktig investering, sier Marcussen.

Vil også omregulere

Terje Pedersen / NTB scanpix

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen fra SV, støtter MDG. Også SV har bevaring av Sukkerbiten som friområde som en viktig valgkampsak.

– Dette er kanskje den siste indrefileten vi har i Bjørvika som vi nå kan gi tilbake til folket. Dette er ikke en kamp mot fotografihuset. Det trenger vi også, men ikke der. Vi trenger flere møteplasser og grøntarealer, steder som det ikke koster penger å besøke, sier Borgen.

– Er det mulighet for å kombinere fotografihuset og friareal?

– Jeg ser at noen mener det er mulig å kombinere dette, men vi i SV har sagt at hele området skal båndlegges til friareal og park.

– Hvorfor ender Oslo alltid opp med stadig nye omkamper?

– Jeg opplever ikke dette som en omkamp. Dette er ikke noe som er påbegynt. Det er lov å endre kurs når vi ser at ting kan bli enda bedre for Oslos befolkning. Denne investeringen bør Oslo derfor kunne ta.

– Planen er god

Arbeiderpartiet har ingen intensjoner om å snu i saken, skal vi tro Frode Jacobsen, leder av Oslo Arbeiderparti.

– Det viktigste for oss er at det er friområder med liv og røre over hele byen, hele året. Vi tror den reguleringen som ble vedtatt for fem år siden vil bidra til det. Planen legger opp til at to tredjedeler av Sukkerbiten blir grønt friområde og så kommer det i tillegg 100 meter med strand rett ved siden av.

– Er Arbeiderpartiet villig til å se på andre løsninger for å komme samarbeidspartiene i møte?

– Vi synes planen som ligger der er god. Men hvis noen andre partier vil omregulere Sukkerbiten, så vil de vel flagge det sammen med en plan for finansiering. Vi har et veldig godt samarbeid og har løst mange store saker. Dette tror jeg helt sikkert vi kommer til enighet om.

– HAV Eiendom opplyser at det vil koste over 200 millioner kroner å omregulere Sukkerbiten, hvor kommer dette tallet fra?

– Sukkerbiten eies av HAV Eiendom som er et aksjeselskap. Kommunen kan ikke bare overføre en eiendom som ligger i et aksjeselskap til seg selv. Hvis det skulle bli aktuelt, må det inngås en avtale om kjøp og det være gjenstand for forhandlinger. Da skal ikke jeg spekulere i hva eiendommen er verd eller hva det vil koste med et eventuelt kjøp. Men hvis det skulle skje, så blir det jo også noen kostnader til å opparbeide dette. Mye er mulig, men ingenting er gratis.