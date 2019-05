Torsdag ble det klart at Jan Vardøens restaurant The Nighthawk Diner på Grünerløkka er begjært konkurs. Det var Dagens Næringsliv som først omtalte saken. Det skjer kun noen måneder etter at søsterrestauranten i Bygdøy allé ble slått konkurs i februar.

Restauranten vil fortsatt holde dørene åpne, bekrefter bostyrer Erling Opdal i en SMS til Aftenposten. Han forteller at virksomheten ble solgt allerede i mars, altså før konkursen, og at restauranten vil drives som før av den nye eieren.

Det er Tnd AS, som er heleid av Nadeem Asghar, som har tatt over virksomheten, ifølge E24.

Rolf Øhman

En rekke serveringssteder stengte dørene i fjor: – Utviklingen er positiv, mener utelivsgründer

Økonomiske problemer

The Nighthawk Diner har hatt to avdelinger i Oslo. Den ene har i flere år ligget på Grünerløkka, mens den andre åpnet dørene i Bygdøy allé i 2017. De siste årene har ulike problemer rammet driften og truet med å dra med seg begge restaurantene i et økonomisk dragsug.

– 2018 var et forferdelig år for oss. Hvis ingen kommer inn med penger, må vi stenge dørene, sa utelivsgründer Jan Vardøen til Aftenposten i februar.

Han eier 18 prosent av aksjene i selskapet og har de siste månedene prøvd å rydde opp, samt å få nye folk inn på eiersiden restauranten. I februar kunne han imidlertid fortelle at en ny investor hadde reddet avdelingen på Grünerløkka – samme dag som det var planlagt at restauranten måtte stenge.

– Ja, vi har fått inn en investor som gjør at restauranten på Grünerløkka nå er trygg, sa Vardøen.

Knallhard konkurranse

Konkurransen mellom serveringsstedene er knallhard i hovedstaden. Eksemplene er mange på at kjente spisesteder den siste tiden har sett seg nødt til å stenge dørene av ulike grunner.

I 2018 gikk 60 serveringssteder konkurs i Oslo, samtidig som mange kjente restauranter ga opp. Det er en konkursøkning på 25 prosent fra året før, ifølge tall fra SSB.

Høye konkurstall i restaurantbransjen ser også ut til å prege 2019. Ifølge E24 gikk flere restauranter konkurs i årets første kvartal sammenlignet med i 2018, selv om nordmenn spiser mer uten enn før.

I Aftenpostens sak fra februar peker Helga Bull-Rostrup, direktør for Virke Service & kultur, på økt konkurranse og mange nyetableringer som mulige årsaker til den økende konkursraten.

https://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/74afa63b6e21ef2484510babe5c47567/Kultursaker