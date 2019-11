– Vi protestere mot nedleggelse av Gaustad Sykehus, rasering av fagmiljøet på Rikshospitalet og nedleggelse av Norges største og viktigste akuttsykehus Ullevål, står det i Facebook-arrangementet.

I 2016 vedtok Helse sør-øst å legge ned Ullevål for å bygge et stort regionsykehus på Gaustad. I tillegg skal det bygges et lokalsykehus på Aker.

Planene er godkjent av helseminister Bent Høie (H), men er blitt møtt med mye kritikk.

Totalt står 46 organisasjoner bak fakkeltoget onsdag ettermiddag, blant dem alle de politiske partiene i Oslo, bortsett fra Arbeiderpartiet og Høyre. De to partiene hadde flertall i det forrige bystyret, men etter høstens valg har partiene som ønsker bevaring av Ullevål, til sammen 32 av 59 seter i Oslo bystyre.

Fakkeltoget skal gå fra Jernbanetorget til Eidsvoll plass utenfor Stortinget, og vil ifølge arrangørene bestå av sykepleiernes trommekorps, hester og hundrevis av engasjerte demonstranter.

– Under markeringen foran Stortinget vil vi synliggjøre den uryddige prosessen ledelsen ved Oslo universitetssykehus, Helse sør-øst og helseminister Bent Høies (H) har stått for, en prosess med fortielser, usynliggjøring og bagatellisering av motstand og bekymringer, står det i pressemeldingen.