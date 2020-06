Islamsk Råd ber folk ignorere Sian-markering

Flere moskeer og Islamsk Råd Norge oppfordrer muslimer til å droppe motdemonstrasjoner når organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (Sian) samles i Oslo.

Styreleder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge (IRN) oppfordrer folk til å ignorerer Sians markering på Mortensrud lørdag. Heiko Junge, NTB scanpix

20. juni 2020

Lørdag holder Sian en markering på Mortensrud torg i bydelen Søndre Nordstrand i Oslo. Det er varslet flere motdemonstrasjoner, og det er frykt for at det kan bli sammenstøt mellom ulike grupperinger.

Flere moskeer har oppfordret sine medlemmer om å ikke møte opp på Mortensrud torg for å gi Sian oppmerksomhet, skriver Klassekampen.

Etter et møte med politiet torsdag kom både Islamsk Råd Norge og Muslimsk Dialognettverk med en lignende oppfordring om å ignorere Sian.

– Vi kommer med denne oppfordringen for ikke å gi oppmerksomhet til en liten gruppe samfunnshatere, sier leder Abdirahman Diriye i Islamsk Råd Norge til avisen.

– En ting er ytringsfrihet, men det Sian ytrer, er hatytringer. En konsekvens kan være at noen tar til orde for å gjøre ord til handlinger, sier Diriye videre.

Bydelsutvalget har tidligere uttrykt bekymring for markeringen og planlagte motdemonstrasjoner, og politiet har delt ut løpesedler der står at «hverken kommunen eller politiet kan nekte noen å ytre seg, selv om det er grunn til å tro at de vil komme med hatefulle ytringer».