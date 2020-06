Jernbanedirektoratet utsetter konkurransen om togtrafikk rundt Oslo

*Regjeringens jernbanereform innebærer en omfattende konkurranseutsetting av norsk jernbane.

* Regjeringen har anslått at staten vil spare anslagsvis 12 milliarder kroner de neste ti årene på konkurranseutsettingen av togstrekningene.

* Fra 2017 ble Bane Nor delt opp i Jernbanedirektoratet og Bane Nor. Direktoratet har ansvaret for å planlegge, koordinere og kjøpe togtransport og utbyggingstjenester. Det statlige selskapet Bane Nor eier skinnegang, signalsystem og stasjoner, men drift og vedlikehold skal etter hvert konkurranseutsettes.

* NSB, nå Vy, ble delt opp i flere selskaper. Norske Tog AS eier tog som leies ut til driftsselskapene, verkstedbedriften Mantena konkurrerer med andre selskaper om vedlikehold av tog, og Entur har ansvar for å selge billetter.

* Britiske Go-Ahead vant anbudet om å drive Sørlandsbanen fram til 2027. Selskapet startet å kjøre det de kaller Sørtoget i desember.

* Svenske SJ vant anbudet om Dovrebanen, Rørosbanen, Raumabanen, Nordlandsbanen, Trønderbanen og Meråkerbanen. De tok over driften mandag 8. juni. Avtalen varer ut 2030.

* Vy vant før jul anbudet om Bergensbanen og Vossebanen. Kontrakten varer i inntil elleve år.

* Jernbanedirektoratet melder 30. juni 2020 at konkurransen om drift av persontogtransport på Østlandet -Trafikkpakke 4 – utsettes til første kvartal neste år. Kontrakten tildeles dermed tidlig i 2022.

* Togførere og konduktører beholder jobbene og skifter arbeidsgiver når nye selskaper tar over driften. Renhold og vedlikeholdsarbeid er ikke omfattet av denne ordningen.