Her blir det fest for barna etter 30 dagers faste

I 30 dager fra fredag 24. april har 100.000 muslimer i Norge fastet fra daggry til solnedgang. Avslutningen på søndag blir en fest – og for første gang av typen drive-in.

Initiativtager Arshad Jamil inviterer til drive-in id-fest på Tryvann. Foto: Hans O. Torgersen

22. mai 2020 07:56 Sist oppdatert nå nettopp

Det skjer på den store parkeringsplassen på Tryvann, der det under koronakrisen har vært drive-in-kino. Avslutningen av ramadan kalles for id.

– Bakgrunnen er at de aller fleste muslimer i Norge ikke vil ha mulighet til å ha id-bønn og starte dagen med gudstjeneste, noe som er en universell praksis. Id er mest for barn. Dette er jul og 17. mai på samme dag, forteller initiativtager Arshad Jamil til Aftenposten.

Ramadan setter klare krav til troende muslimer: I 30 dager skal de hverken spise eller drikke fra daggry til solnedgang, noen som tilsvarer cirka 17 timer. Når fastemåneden avholdes i den lyse årstiden i Norge, blir utfordringen ekstra stor for norske muslimer. Jo lenger nord man bor, jo flere timer med faste hver dag.

Fasten er nemlig obligatorisk for alle muslimer, men det finnes noen unntak (se fakta).

Arshad Jamil tok initiativet til drive-in id-fest på Tryvann. Foto: Hans O. Torgersen

– Jeg har vokst opp med at id har vært en ganske kjedelig dag, det har ikke skjedd så veldig mye. Jeg startet jo med det første id-arrangementet i 2009, id-festival, og da kom det 4000 mennesker. Det inspirerte meg masse og jeg tenkte at det var et stort behov for å tilby festaktiviteter og barneaktiviteter på id-dagen, sier Jamil.

Fakta Ramadan og id Id al-fitr, «fastebrytingens fest», er en religiøs fest som feires av muslimer ved avslutningen av fastemåneden ramadan.

Festen begynner den første dagen i måneden shawwal, måneden som følger ramadan, og den varer i tre dager.

Festen innledes med høytidelig fellesbønn og preken i moskeen. Man kler seg i festklær, voksne og barn gir og mottar gaver, og man besøker familie og venner eller sender id-kort.

Etter id-bønn og markeres tilhørighet til fellesskapet ved å spise et festmåltid sammen. Hvert muslimsk land har sine festretter og søtsaker som serveres til id.

Id-feiringen er den ene av de to årlige høytidene som feires av alle muslimer. Den andre er offerfesten, id al-adha. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Dette prosjektet har Rabita-moskeen overtatt, og den arrangerer hvert år «id for alle». Rabita-moskeen er også innholdsleverandør til dette arrangementet.

– Det får vi heller ikke gjennomført i år. Arrangementet på søndag er litt inspirert av drive-in-kino og en jente i moskeen som lurte på om ikke vi kunne ha en drive-in-id-bønn. Det er teologisk litt andre rammer, og nå som moskeene igjen får lov å ha litt åpent, tenkte jeg at vi må et alternativ, sier Jamil.

Flere moskeer reagerte positivt på ideen, og det samme gjorde Oslo kommunes enhet for mangfold og integrering.

– Jeg har kalt denne ramadanen for superramadan. Man har mer tid, hjemmekontor, ikke mulighet til å dra på moskeen, man kan ikke invitere folk på middag. Alt foregår i kjernefamilien. Det betyr mer tid til selvrefleksjon. Det er det ramadan dreier seg om, at du skal bli en bedre utgave av deg selv, sier Jamil.

Han er helt sikker på at alle som kommer til Tryvann på søndag, kommer til å få en fantastisk opplevelse og en fellesskapsfølelse. På to dager har det kommet inn over 200 påmeldinger.

– Selve id er egentlig en takkedag for at man har kommet seg gjennom ramadan og forhåpentlig er blitt en bedre utgave av seg selv. Det er den teologiske tilnærmingen, at man skal være takknemlig. Men for de aller fleste muslimer er det en festdag, sier Jamil.

På Tryvann blir det underholdning for barna, blant annet med sirkusartister, godteri og is. Men programmet innledes med taler.

– Vi prøvde kronprinsen, men det var litt kort varsel, ler Jamil.

