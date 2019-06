Biler med motorstans og jernbanetrøbbel skaper problemer i fredagsrushet

Det er Oslo politidistrikt som melder at det er biler som har fått stans en rekke steder, blant annet på Ring 3, i Svartdalstunnelen, på Ramstadsletta, i Festningstunnelen og i Lørentunnelen. Dette bidrar til lange køer og saktegående trafikk på viktigste utfartsårer i hovedstaden, viser Statens vegvesens trafikkart.

Å kjøre fra Helsfyr til Sandvika via E6/E18 tar i 16.40-tiden anslagsvis én time og 35 minutter.

I tillegg er togtrafikken rammet av feil på sporet mellom Eidsvoll og Eidsvoll verk, noe som gjør at strekningen er stengt for trafikk. En tidligere feil på en sporveksel i Romeriksporten mellom Lillestrøm og Oslo S fører også til problemer

– Det har ført til store forsinkelser. Bane NOR melder at feilen er rettet, men det at det vil føre til store forsinkelser utover dagen, sier Åge-Christoffer Lundeby, pressesjef i Vy, til VG.