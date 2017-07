En person skal være skutt på Etterstad i Oslo. Skadeomfanget er ukjent. Vedkommende er på vei til sykehus.

Paal Audestad

– Ingen pågrepne pr. nå. Politiet jobber for fullt med å innhente info, opplyser politiet på Twitter.

Politiet fikk melding om skytingen omlag en time etter at en person ble skutt på Majorstuen torsdag morgen. Politiet utelukker ikke at de to hendelsene har tilknytning til hverandre.

Aftenposten kommer med mer.