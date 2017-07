43-åringen er nå tiltalt av politiet for drapet på sin kone.

Trebarnsmoren ble, ifølge tiltalen, utsatt for systematisk vold fra ektemannen gjennom 13 år – før hun til slutt ble knivstukket og drept. Hun ble 35 år gammel.

Ektemannen må også svare for anklager om grov mishandling av eldstedatteren gjennom mer enn et tiår. De tre barna skal, ifølge tiltalen, ha blitt kalt «hore», «udyr» og stadig fått høre at de ikke var verdt noe, i tillegg til slag og annen avstraffelse.

Erkjenner drap, men ikke straffskyld

– Tiltalte har erkjent at det var han som drepte kona, men har i avhør nektet straffskyld. Han erkjenner heller ikke å ha utøvet vold mot kona eller barna, sier politiadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo politidistrikt.

Brynjulf Risnes, 43-åringens forsvarer, sier at de ennå ikke har tatt stilling til om klienten skal erkjenne straffskyld.

– Dette er noe vi fortløpende vurderer frem mot hovedforhandlingen, sier Risnes.

Strafferettslig tilregnelig

Tiltalte har sittet varetektsfengslet i 13 måneder. Han har vært til judisiell observasjon ved Kompetansesenteret for fengsels-, sikkerhets og rettspsykiatri i Trondheim.

De medisinsk sakkyndige har konkludert med at han er strafferettslig tilregnelig.

Statsadvokat Aina Mee Ertzeid har ikke sagt noe om drapet var planlagt over tid eller om det skjedde som en plutselig innskytelse, da hun tok ut tiltalen.

Kjøpte enveisbillett

Etter en alvorlig krangel 15. mai i fjor, kjørte mannen opp til Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor han ifølge tiltalen tok fra kona mobiltelefonen og forklarte at hun hadde sett sine tre barn for siste gang.

Ektemannen ga henne en enveisbillett til Russland, landet de begge kom fra, med klar beskjed om at hun aldri mer skulle vise seg i Oslo.

Én måned senere kom hun likevel tilbake.

Drept ved hjemkomst

Da hun gikk av Flybussen ved Trosterudkrysset på Lindeberg ved 18.15-tiden 14. juni, sto ektemannen og ventet.

– Det hadde vært kontakt mellom dem i forkant av dette. Han ventet på henne da hun kom med Flybussen, sier advokat Risnes.

Obduksjonsrapporten slår fast at hun blødde ihjel etter en rekke knivstikk, som hver for seg kunne ha gitt et fatalt resultat.

Parets tre mindreårige barn bor nå i fosterhjem. Begge foreldrene ble norske statsborgere for flere år siden. Moren var opprinnelig russisk, mens faren var født i Afghanistan, men har hatt hele sin oppvekst i Russland.

Barnas bistandsadvokat Børre Hagen ønsker ikke å kommentere saken ut over å vise til tiltalen.

Det er satt av fire uker til hovedforhandlingen i Oslo tingrett fra 7. november.