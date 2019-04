Venter over 20.000 på turban-fest i Oslo sentrum

Oppsto i India på 1500-tallet.

Påbudet om at sikher skal bruke turban har siden starten vært et fundamentalt premiss for å utøve sikhverdier.

Det finnes totalt ca. 25 millioner sikher i verden. I Norge bor det anslagsvis 6000 sikher, men bare et mindretall bruker hodeplagget.

I tidsrommet kl. 12–17 lørdag arrangerer sikhene i Norge turbandagen i Oslo sentrum.