Politiet: – Knivstukket kvinne i Oslo var tilfeldig offer

Midt i et av Oslo mest myldrende utelivsområder ble en kvinne i slutten av 20-årene stukket med kniv i mageregionen ved Birkelunden på Grünerløkket.

Politiet ble varslet av kvinnen selv klokken 3.11. Hun og en venninne ga politiet en svært god beskrivelse av gjerningsmannen og fortalte i hvilken retning han forlot stedet.

Det førte til at en mann i midten av 40-årene ble pågrepet kun få minutter senere, klokken 03.18, opplyser operasjonsleder Tore Solberg i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

– Han ble pågrepet i området Grüners gate og Fossveien med en kniv, forklarer Solberg.

Offer operert i natt

Kvinnen ble sendt til Ullevål universitetssykehus. Hun er operert og tilstanden er stabil, opplyser politiet klokken 07.30.

– Skadeomfanget er ukjent, men hun var oppegående og tilsnakkende da nødetatene kom, sier operasjonslederen.

Hendelsen skjedde i Birkelunden, ikke langt fra Paulus kirke.

Politiet er bekymret over at stadig yngre bruker kniv: Rykket ut til 44 knivepisoder på 55 dager.

– Tilfeldig og uprovosert

– Etter samtaler med kvinnen og vitner fremstår det som hun var et tilfeldig offer. De skal ha kommet gående i hver sin retning da mannen uprovosert stakk henne. Det er ingen relasjon til gjerningsmannen, ikke noen krangel eller foranledning til knivstikkingen, sier operasjonsleder Solberg.

Mannen i midten av 40-årene er norsk statsborger. Han sitter nå i arresten og vil bli avhørt i løpet av søndag formiddag.

– Veldig alvorlig

Politiet kan ikke si noe mer om bakgrunnen for knivangrepet, annet enn at det er svært sjelden at noen blir knivstukket helt tilfeldig og uprovosert på gaten.

– Det er som regel en foranledning når noe slikt skjer, men det virker det ikke som det er her. Dette er en veldig alvorlig hendelse. Folk skal føle seg trygge når de beveger seg rundt i byen, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tore Solberg.