Rapporten klar: Hengebroen over Bjørnsjøhelvete skal repareres og åpnes igjen.

– Vi skal gjenåpne den med brask og bram, lover Henrik Glette hos bro-eier Statnett.

Broen var åpen for alle før den ble stengt. Bildet er fra tidlig mai i år. Robert Veiåker Johansen

Nå nettopp

Historien om broen over Bjørnsjøhelvete i Nordmarka ble en føljetong denne våren.

Den over 60 år gamle broen over elven mellom Bjørnholt og Skjærsjøen ble truet av riving da eieren Statnett ikke ville ha noe mer med den å gjøre. Det hjalp heller ikke at Oslo kommune varslet at dette ikke var kommunens sak.

Startet folkeaksjon

Men folkeaksjoner har hjulpet før, og også denne gangen. Orienteringsløperen Sindre Langaas startet Facebook-gruppen «Folkeaksjonen for vern av hengebroen over Bjørnsjøhelvete». Den har nå 2400 medlemmer.

Oppmerksomheten gruppen fikk gjorde at den vanskelig tilgjengelige broen ble et populært utfartssted. Bro-forkjemper Langaas så seg nødt til å henge opp advarsler på trærne i nærheten.

– Jeg fikk litt hetta da jeg så hvor mye oppmerksomhet folkeaksjonen fikk. For om noen faller ned og det viste seg at de var ved broen fordi de hadde hørt om den gjennom folkeaksjonen, ville jeg ha følt et ansvar, sa han til Aftenposten.

Utbedres og åpnes

En uke ut i mai snudde Statnett. Broen skulle ikke rives. Ikke med én gang i hvert fall. Men den måtte undersøkes grundig og stenges mens arbeidet pågikk.

– Det store engasjementet rundt denne broen har overrasket oss. Og vi lytter. Vi kan ikke rive broen nå, sa selskapets kommunikasjonsdirektør Henrik Glette til Aftenposten.

Kristoffer Heian skulle se nærmere på broen han hadde lest så mye om. Da møtte dette synet ham. Kristoffer Heian

Nå er undersøkelsene over. Glette deler resultatet inn i én dårlig og én god nyhet:

– Den dårlige er at broen må utbedres. Den skal få alt fra nytt dekke til nytt rekkverk. Den gode nyheten er at vi skal åpne den med brask og bram når arbeidet er utført, sier han.

– Med horn- og korpsmusikk?

– Jeg tror ikke jeg vil anbefale å ha et helt korps oppå den hengebroen, sier kommunikasjonsdirektøren og ler.

Men grevlingen som lurte seg utpå etter stengingen noen uker ut i mai, den er invitert. Jobben med å gjøre broen helt trygg skal på anbud, og det er fortsatt noe uklart når arbeidet kan starte opp.