Utelivstopp etter festulykke i tilfluktsrom: – Trist å se at det vi advarte om, faktisk skjedde

Bar-eier Runar Eggesvik mener flere aktører i bransjen advarte mot at skjenkestoppen ved midnatt kunne få fatale konsekvenser.

Det var i denne gamle bunkeren ved St. Hanshaugen i Oslo det var rave-fest natt til søndag. Jil Yngland/NTB scanpix

– Vi i bransjen advarte mot tidlig stenging i april, med slike scenarioer i tankene, sier utelivsgründer Runar Eggesvik om nattens fest i et tilfluktsrom nær St. Hanshaugen i Oslo.

Eggesvik er involvert i flere utesteder i Oslo gjennom Noho Trøbbelskyter, blant andre Kulturhuset og Youngs på Youngstorget.

– Det er trist å se at det vi advarte mot, faktisk skjedde, legger han til.

Runar Eggesvik er involvert i flere utesteder i Oslo. Paal Audestad

Han er blant dem som har vært mest kritisk til at regjeringen innførte nasjonal skjenkestopp ved midnatt fra 8. august.

Eggesvik og andre representanter for bransjen har vært urolige for at festglade mennesker oppsøker alternative fester når utestedene stenger tidlig.

– Har eskalert

– Dette var et arrangert rave, en bursdag. Vet vi at det ikke ville blitt arrangert på denne måten uansett?

– Vi vet ikke hvordan festen ville vært i vanlige tider. Det er ikke vits i å spekulere på. Men vi vet at det ble arrangert over 500 slike fester i London i juli, og vi ser at ulovlige fester har eskalert.

Eggesvik kritiserer regjeringens strategi:

– Det virker som regjeringens strategi er å legge ansiktet i alvorlige folder og snakke med voksenstemme. Men det virker ikke å ha effekt. Å gå ut for å møte andre er ventiler vi trenger i en tøff hverdag som er blitt tøffere, sier Eggesvik.

Frykter tidlig skjenkestopp gir økt smitte

Åshild Bruun-Gundersen fra Frp ber regjeringen åpne opp skjenkeforbudet før liv går tapt, ifølge VG.

– Vi advarte kraftig før regjeringen innførte nasjonalt skjenkestopp fra midnatt. Det er direkte naivt å tro at ungdom vil slutte å feste på ubestemt tid, under en pandemi som i ytterste konsekvens kan vedvare i flere år, sier hun til avisen.

Bruun-Gundersen mener regjeringen nå må snu på dette for å sikre at festingen heller skjer under kontrollerte former på byen.

Byrådene i både Oslo og Bergen har bedt om dialog med regjeringen om den tidligere skjenkestoppen. Tidligere denne uken sa Oslos næringsbyråd Marie Victoria Evensen (Ap) til Aftenposten at hun mener innstrammingen i skjenketid har hatt effekter som kan bidra til at smitterisikoen totalt sett blir høyere.

Oslos næringsbyråd, Marie Victoria Evensen (Ap). Vidar Ruud

Hun ønsker derimot ikke å spekulerer i om hendelsen på St. Haugen i helgen kunne vært unngått om utestedene hadde hatt ordinære skjenketider.

– Her kunne liv gått tapt, og jeg håper politiet får klarhet i hvem som sto ansvarlig, sier Evensen søndag.

Helseministeren: Skjenkestoppen er ingen grunn for å arrangere rave

– Skjenkestoppen er ingen grunn eller unnskyldning for å arrangere denne type fester, skriver Helse- og omsorgsminister Bent Høie i en e-post til Aftenposten.

Han skriver at det har ikke vært mulig å ha raveparty på serveringssteder i Norge, verken før eller etter vi forbød skjenking etter midnatt. Det har bare vært tillatt med servering ved bordene og en meter avstand mellom gjestene.

– Jeg ser flere medier melder at det har vært arrangert lignende fester i denne grotten tidligere. Jeg er glad for at det nå blir slutt på det, ikke bare fordi det er smittefarlig, men fordi det har vært livsfarlig, skriver han.

Han forteller at det kommer en vurdering av skjenkestoppen i september.

– Vi vil se på om den skal videreføres, oppheves eller om det finnes andre måter å hindre smitte blant folk som fester på byen, skriver han.