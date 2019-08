Fra sin slottsplass skuer Karl Johan rett ned mot Stortinget og sin egen gate. Og derfra kan vi stå og betrakte hvordan to viktige bygninger symbolsk henvender seg til hverandre, mens to andre absolutt ikke gjør det.

Slottet er i dag en selvsagt turistmagnet der det ruver med en staselig utsikt utover byen. Men egentlig var det tenkt adskillig mer prangende, slik arkitekten, ingeniøroffiser Linstow, tegnet de første forslagene etter at Carl Johan i 1823 hadde pekt ut sin slottstomt. Linstows storslåtte planer for et gedigent palass ble imidlertid for kostbare og måtte reduseres til dagens slottsbygning.