Luftrapporten Aftenposten har fått innsyn i er basert på målinger gjennomført mellom 2016 og 2017 i Lohavn, et område i Bjørvika som ligger mellom Sørenga og Middelalderparken. Der er det planlagt både næringsbygg, boliger og ny skole som etter planen skal stå klar til skolestart i 2023.

I luftrapporten kommer det frem at nesten hele området viser svært høye verdier av luftforurensning.

Luftkvaliteten i Oslo måles døgnkontinuerlig på flere målestasjoner rundt om i byen, men kommunen har ikke målestasjon i akkurat dette området.

Målingene i rapporten viser at store deler av området ligger innenfor det som kategoriseres som rød sone for svevestøv, og i gul og rød sone for nitrogendioksid.

I rød sone har personer med luftveis- og hjerte-kar-sykdommer økt risiko for negative helseeffekter. Barn med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjerte-karlidelser er mest sårbare.

Ifølge Astma- og allergiforbundet vil 25 prosent av alle barn i Norge ha, eller ha hatt, allergi eller astma innen fylte 16 år. Statlige retningslinjer fraråder skoler og boliger i rød sone.

Stilte krav om god luftkvalitet

Da bystyret for 15 år siden vedtok reguleringsplanen for Bjørvika, ble det blant annet stilt krav til lokal luftkvalitet. Det var en forutsetning for å tillate boliger og skole så nær munningen til en av landets mest trafikkerte tunneler.

Dette ble løst av Veivesenet ved å bygge fire 40 meter høye betongtårn. Tårnene frakter forurenset luft fra motorveitunnelene opp og vekk.

Hans O. Torgersen

Også i 2018 ble det ropt varsku om luftkvaliteten i Bjørvika. Både da og nå peker luftrapportene på kulvertåpningen fra E18/Operatunnelen og trafikken i Håkon Vs gate som hovedkildene til forurensningen. Kulvertåpningen er bygget av hensyn til brannsikkerhet.

Tidligere har man antatt at de høye luftetårnene hindret forurensning fra å trenge opp gjennom tunnelåpningen. Det stemmer altså ikke.

«Det er et betydelig utslippsbidrag fra kulvertåpningen», konkluderes det i rapporten.

Rapporten foreslår lukking av kulverten eller redusert hastighet som mulige tiltak som vil redusere utslipp av svevestøv.

Denne grafikken viser luftforurensningssituasjonen for dagens bygningssituasjon og for fremtidig bygningssituasjon.

Fakta: Rapporten «Luftkvalitet Lohavn, Oslo» Rapporten er utarbeidet av Civitas og Brekke & Strand Akustikk på oppdrag fra Hav Eiendom, som eier tomten. Rapporten baserer seg på målinger og beregninger gjort for å vurdere områdets luftkvalitet i forhold til både T-1520 og forurensningsforskriftens grenseverdier. Målingene ble utført i 2016 og i 2017.

Fakta: Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) Miljøverndepartementet vedtok i 2012 en ny retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Hensikten er å forebygge helseproblemer av luftforurensninger.

Det er laget anbefalte luftforurensningsgrenser som skal legges til grunn ved planlegging av ny virksomhet eller bebyggelse.

Det anbefales at kommunene i samarbeid med anleggseiere kartlegger luftkvaliteten i henhold til disse grensene i en rød og gul sone.

I den røde sonen er hovedregelen at ny bebyggelse som er følsom for luftforurensing unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone der ny bebyggelse bør tilfredsstille visse minimumskrav.

Anbefalingene i retningslinjen er veiledende, ikke absolutte krav. Kilde: Regjeringen.no

Kostbart og teknisk vanskelig

– Det er langt mer forurensning i området enn tidligere forutsatt, sier Siri Gauthun Kielland, etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Hun ser alvorlig på at luften i Bjørvika og Lohavn-området er dårligere enn forventet.

Kielland forteller at da området ble planlagt, la kommunen blant annet til grunn fremtidige beregninger fra Statens vegvesen som viste bedre luftkvalitet.

– Slik vi oppfatter saken, fungerer ikke de to store luftetårnene i Bjørvika slik Statens vegvesen planla, og den store åpningen i tunnelen på E18 slipper ut forurensning, stikk i strid med prosjekteringen, sier Kielland.

Planforum Arkitekter AS

Det er Statens vegvesen som «eier» forurensningskildene, altså Håkon Vs gate og åpningen i Operatunellen.

I et møtereferat Aftenposten har fått innsyn i, fremkommer det at det Plan- og bygningsetaten i august ga uttrykk for en klar forventning til Statens vegvesen om en rask utredning av tiltak som kan bedre luftsituasjonen.

«Statens vegvesen erkjente utfordringene, men ville ikke i møtet forplikte seg til å utrede mulige tiltak, som de mener både kan være kostbare og teknisk vanskelige», står det videre i referatet.

Dan P. Neegaard

– Vi har ingen tid å miste

Også sommeren 2018 ble det slått alarm om luftkvaliteten i Bjørvika. I et brev til Statens vegvesen ba Hav Eiendom, Bjørvika Infrastruktur og Utdanningsetaten i Oslo om en utredning av tiltak for å bedre luftkvaliteten i Lohavn-området.

– Vi mener dette er en uholdbar situasjon, og det er forurensers ansvar – det vil si Statens vegvesen – å rydde opp. Vi har ingen tid å miste, og på innbyggernes vegne kan ikke vi ha mer tålmodighet i denne saken, sier Kielland.

Ifølge Kielland informerte Statens vegesen Plan- og bygningsetaten i oktober om at de skal igangsette en utredning av tiltak for å bedre luftkvaliteten i Lohavn og deler av Bjørvika. De har imidlertid ikke presisert når en slik utredning vil igangsettes eller ferdigstilles.

– Hvordan vil dette påvirke de planlagte boligene og skolen i området?

– Først må kommunen få mer kunnskap om hva som er mulig å gjøre for å bedre luftkvaliteten. Det er fullt mulig å gå videre med planlegging av skole, dersom vi har en tidshorisont for når luftkvaliteten kan være bedre. Men dette må flere instanser i kommunen vurdere sammen med oss, sier Kielland.

– Veldig alvorlig

Byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG), reagerer på resultatene som kommer frem i rapporten.

– Dette er veldig alvorlig. Oslo har i mange år slitt med helsefarlig luft, noe byrådet har jobbet systematisk med å fikse. Når det viser seg at denne statlige motorveien fører til helsefarlig luft for dem som bor i dette området, forventer jeg at staten rydder opp, sier Marcussen.

Hun synes det er urovekkende at Statens vegvesen ikke ser ut til å ta dette på alvor.

– Nå risikerer vi at innbyggerne og andre som bruker området ikke kan være sikre på at luften er trygg. Denne situasjonen er uholdbar og Statens vegvesen burde allerede vært godt i gang med tiltak. Nå haster det med å komme i gang, sier Marcussen.

Hun forteller at byrådet har bedt Statens vegvesen om å rydde opp, men at de fortsatt ikke har løst problemet.

– Her er det regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale som bestemmer, men han ser ikke ut til å engasjere seg i denne saken. Det er det på tide at han gjør.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) avviser et fravær av engasjement i saken.

– Det mener jeg er grunnleggende feil. Vi vil gå inn i rapporten og gjøre en selvstendig vurdering av den. Vi jobber også systematisk for å redusere utslippene og bedre byluften i Oslo, blant annet gjennom å styrke kollektivtilbudet, sier Dale.

Sturlason

«Kostbart og teknisk utfordrende»

Ellen Marie Foslie, seksjonssjef i Statens vegvesen, skriver i en e-post til Aftenposten at det er kostbart og teknisk utfordrende å finne gode tiltak som kan bidra til å redusere forurensningen fra denne åpningen.

Videre påpeker hun at det man gjennom målingene i rapporten ikke har nok kunnskap om hvor mye forurensning som spres til omgivelsene fra tunnelen, og at Statens vegvesen vil videreføre arbeidet gjennom et kartleggingsprosjekt i 2020 for å finne ut hvor mye forurensning som spres fra kulvertåpningen.

«Statens vegvesen vil kunne gi mer opplysninger om det finnes et potensial for ytterligere tiltak knyttet til tunnel og ventilering av denne først når resultatet av prosjektet foreligger høsten 2020», skriver hun i e-posten.

Statens vegvesen har ikke svart Aftenposten på hvilke tiltak de har iverksatt siden det ble slått alarm om luftkvaliteten i området sommeren 2018.

Har bestilt ny vurdering av luftrapporten

Tall fra Oslo kommune viser at Bjørvika kommer på annenplass over knutepunkter i Oslo der grenseverdien for svevestøv overskrides flest ganger i året.

– Vi ser at nivåene for svevestøv på samtlige målestasjoner i Oslo har vist en nedadgående kurve fra 2010 til 2018. Det er derfor vanskelig å forstå hvorfor den ene midlertidige målestasjonen i Lohavn viser forhøyede nivåer i perioden 2016/17, sier Liz-Heidi Leonhardsen, utviklingsdirektør i Hav Eiendom, som eier tomten og bestilte luftrapporten.

Hun forteller at nye analyser viser at bidraget fra åpningen er mindre enn fryktet og at Hav Eiendom derfor har fått mistanke om at det var andre, lokale og midlertidige støvkilder knyttet til bygge- og anleggsvirksomhet som påvirket måleresultatene i perioden.

– Hav Eiendom har nå bestilt en uavhengig vurdering av luftrapporten. Videre vil vi iverksette et nytt måleprogram vinter og vår 2020 for å få et bedre datagrunnlag for å vurdere de reelle og langsiktige støvnivåene, sier Leonhardsen.