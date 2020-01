Stortinget T-banestasjon åpnet igjen etter røykutvikling

Røykutviklingen fra Stortinget T-banestasjon førte til at det luktet røyk i Akersgata, forteller Aftenpostens reporter på stedet. Brannbiler og flere politibiler rykket ut.

Politiets innsatsleder sier til Aftenposten at røykutviklingen kom fra et ventilasjonsrom, og at det så langt ikke er meldt om personskader.

Politet skriver på Twitter at det ikke vært åpne flammer og brann på stedet.

Ifølge NTB var alle inngangene til stasjonen åpnet igjen ved 21.30-tiden, bortsett fra inngangen fra Grensen. Meldingen om røykutvikling kom ved 21-tiden fredag kveld.