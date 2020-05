Nå vil byrådet spandere sykkelreparasjoner

Et av flere tiltak som skal få flere oslofolk til å unngå smitte på kollektivtransport.

Sykkelreparatør Tore Knudsen ved sykkelverkstedet På To Hjul i Grønlandsleiret har nok å gjøre. Siden anbefalingen fra myndighetene om ikke å reise kollektivt kom, har pågangen vært enorm. Før hadde de stort sett kunder fra nabolaget. Nå kommer de fra hele byen. Signe Dons

Samferdsels- og miljøbyråd Arild Hermstad (MDG) har nå satt i gang flere tiltak som skal gjøre det lettere for folk å komme seg til jobb uten å utgjøre smittefare.

Byrådet i Oslo vil for eksempel sørge for at folk får reparert sykkelen der de bor, gratis.

I Oslo vil noen verksteder vil få avtale med kommunen og tilby gratis sykkelreparasjon, opplyser Hermstad til Aftenposten.

Større pågang enn vanlig

Martin Musto, arbeidsleder ved Sykkelverkstedet På To Hjul på Grønland, forteller om større pågang enn noen gang.

– Vår travleste tid er om våren. Tidligere droppet kundene innom om morgenen. Som oftest kunne de hente sykkelen igjen om ettermiddagen. Slik er det ikke nå. Siden anbefalingen fra myndighetene om ikke å reise kollektivt kom, har pågangen vært enorm. Før hadde vi stort sett kunder fra nabolaget. Nå kommer de fra hele byen, sier Musto.

Fakta Andre tiltak som skal få flere til å sykle: Nye låsbare sykkelgarasjer som skal prøves ut i bydel Sagene.

Nye, spesialdesignede sykkelstativer utenfor inngangen til Vigelandsparken, i samarbeid med Byantikvaren

Bedrifter, også enmannsbedrifter, kan søke Oslo kommune om tilskudd til elektriske lastesykler

Bedrifter og borettslag kan søke om tilskudd til sykkeltiltak.

Byrådet støtter nettbaserte elsykkelkurs for seniorer hos Syklistenes Landsforening

Ny sykkeltrasé i Åkebergveien åpner 8. juni

Sykkelfelt med rød asfalt i Suhms gate og Treschows gate. Kilde: Byrådet Vis mer

Gratis sykkelreparasjon om noen uker

Beregningen av hva gratis sykkelreparasjon vil koste, er ikke klar ennå. Det er heller ikke den ferdige organiseringen av tiltaket.

– Vi jobber så raskt vi klarer, så tilbudet kan være på plass i løpet av noen uker, sier Hermstad.

Det er tettere mellom sykkelverkstedene i Oslo sentrum enn i de ytre bydelene. Men alle bydeler skal ha verksteder med dette tilbudet, ifølge byråden.

Sykkelverkstedene med gratis reparasjoner skal, ifølge byråden, være der folk bor.

Verkstedet Bike Fixx, som holder til på Røa, har mye arbeid.

– Vi har veldig mye å mye å gjøre, så dette tiltaket vil ikke ta levebrødet fra noen verksteder. Det er lange ventelister over alt. Det er alltid stort trykk om våren, men det har aldri vært så mye å gjøre som nå. Sykkelsalget vårt har også tatt helt av, sier daglig leder Torbjørn Rønningen.

Ifølge Rønningen har sykkelverkstedet reparert sykler for folk i Oslo på oppdrag for Oslo kommune tidligere.

– Også salget av sykler har tatt helt av denne våren, sier daglig leder Torbjørn Rønningen daglig leder i Bike Fixx på Røa, som både driver med reparasjon og salg av sykler på Røa. Astrid Løken

Få kan bruke kollektivtransport

Byrådet kommer med flere oppfordringer for å hindre smitte på kollektivtransport fremover:

Alle oppfordres til å sykle eller gå

Det oppfordres til å jobbe hjemmefra

Flest mulig bes reise utenom rushtiden, nå som når kollektivtrafikken reduserer kapasiteten til en tredjedel for å holde avstand mellom de reisende

Hvis det ikke er ledig plass på kollektive fremkomstmidler, må man vente på neste avgang

– Det kan bli lang ventetid for å få plass på bussen?

– Ja, derfor har vi dette rådet med hjemmekontor. Men vi ser på om det er flere tiltak som kan iverksettes raskt for å legge bedre til rette for sykling nå i vår, sier Hermstad.

Byråd for miljø- og samferdsel Arild Hermstad (MDG) Vidar Ruud

Byrådet har foreløpig ikke vurdert noen tiltak for dem som ikke eier sykkel.

– Det finnes sykler i alle prisklasser, også rimelige, som de fleste har råd til å kjøpe, sier Hermstad.

Det rødgrønne byrådet har som mål at 25 prosent av alle reiser skal foregå på sykkel i 2025. I 2019 var andelen bare 7,3 prosent.

– Tidspunktet for å få flere over på sykkel er jo veldig bra. Sommeren står oss bi, sier byråden. Han viser til Oslo kommunes egen undersøkelse fra tidligere i år, hvor 43 prosent svarte at de føler seg trygge på sykkel.

– Hvor mange må sykle for å unngå venting når bare en tredjedel får plass på buss og bane?

– Vi er avhengige av at folk bruker hjemmekontor og fordeler reiser med offentlig transport jevnt utover i rushtiden, men den gode nyheten er at det er plass til enormt mange flere på sykkelveien fordi vi har bygget mer, selv om mye fortsatt gjenstår, sier Hermstad.

– Men hvor skal folk parkere sykkelen?

– Kommunen har en pott med penger til å dekke sånne tiltak. Dette er tilskudd som bedrifter, borettslag og kommunen selv kan søke på, sier han.

Det røde sykkelveianlegget i Åkebergveien, som har vært planlagt i en årrekke, åpner endelig i koronaens tid, 8. juni. Signe Dons

