Her kommer Oslos nye studenthus – hvis alt går som det skal

Regjeringen er positiv, og begge universitetene, samt BI og Studentsamskipnaden (SiO), støtter prosjektet. Nå krysser studentene fingrene.

Hvis alt går som det skal, kan et nytt studenthus åpne dørene om få år.

– Vi har ikke funnet andre ledige eiendommer med hage og 5000 kvadratmeter i Oslo sentrum, sier Elisabeth Holien, prosjektleder i SiO.

Så valget deres er enkelt: St. Olavs gate 32. Den ærverdige, gamle bygningen ligger rett bak Slottsparken. På baksiden har den et stort parkanlegg.

Fakta: St. Olavs gate 32 Bygningene er i dag fredet. Både hovedbygning og annekset i hagen ble tegnet av arkitekt Wilhelm von Hanno. Det sto ferdig i 1879. Frem til 1980 holdt Norges geografiske oppmåling (i dag del av Statens kartverk) til der. Deretter flyttet Kunstakademiet inn. De flyttet ut i 2010. Siden er det blitt brukt til ulik kontorvirksomhet, blant annet for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Men denne våren flyttet siste leietager ut. Bygningen har også tradisjoner for uteliv. I mange år lå kafé Nordraak der, tilknyttet Kunstakademi-studentene. Senere, i noen år på 2000-tallet, holdt det nå legendariske utestedet Spasibar i kjelleren.

Den ligger nær områder der undersøkelser viser at mange av Oslos studenter bor: aksen Bislett-St. Hanshaugen. I samme nabolag ligger dessuten Oslo Met, med tusenvis av studenter.

– Vi må ha servering på den store plassen foran og ta i bruk den fantastiske hagen bak, sier Vetle Bo Saga, hovedstyreleder i SiO.

De foreløpige skissene for første etasje, laget av samskipnaden, viser flere ulike serveringssteder og spillrom med blant annet shuffleboard, samt flere forsamlingslokaler.

Christian Sørgjerd

Får politisk støtte

Men studentpolitikerne jobber også med planer for resten av huset, de drømmer om å lage en møteplass mellom studenter og næringslivet. Hva det betyr konkret? Kanskje kan det brukes til å lage en «innovasjonshub», eller som et sted for bedrifts- og case-presentasjoner og foredrag.

– Vi ønsker å skape en møteplass hvor studenter kan treffe byen, hverandre og næringslivet, som skal være for alle studenter, sier Elisabeth Holien.

De opplever at det er entusiasme for prosjektet nesten alle steder nå, inkludert hos politikerne.

– Dette er en perle av en bygning, den kan ikke stå tom, sier Hallstein Bjercke, Venstres gruppeleder i bystyret.

Han mener Oslo som landets største studentby trenger at studentene i større grad setter sitt preg på livet i sentrum, og han tror dette kan være en nøkkel for å få det til.

– Dette er en løsning som vi har jobbet for lenge. Vi har aldri vært nærmere enn nå, dette skjer, sier Saida Begum, Høyre ordførerkandidat.

Regjeringen positiv

De borgerlige politikerne legger ikke skjul på at de har lagt press på sine egne i regjering – og fått gjennomslag.

– Jeg er selv fra en by som fikk et studenthus midt i byen, og jeg vet hvor viktig det er. Oslo er en stor studentby, og det er åpenbart at dette er fantastisk spennende og gir noen muligheter. Så jeg er positiv, sier kommunalminister Monica Mæland (H).

I hennes hjemby Bergen åpnet studenthuset Kvarteret i 1995, og det har satt sitt preg på byen siden.

Mæland kan likevel ikke love noe – ennå. Statsbygg, som eier huset, har fått klarsignal til å gå videre i dialogen med studentene. Men de må først avklare om andre statlige aktører er interessert i bygningen.

– Men hvis det ikke finnes andre påtrengende behov for den, og man blir enige om en pris, tror jeg vi kan få dette til. Det er en veldig god idé, rett og slett, sier Mæland.

Fra studenhold i Oslo er det Velferdstinget som er ansvarlig. De er et felles studentpolitisk organ, som til vanlig fordeler penger til ulike studentaktiviteter og fungerer som overordnet organ for Samskipnaden.

En formell avgjørelse om å gå videre, skal behandles av dem snart.

– Hvis vi får kjøpe bygningen av Statsbygg, kan vi omtrent starte opp dagen etter. Eiendommen er nøkkelen her, sier Elisabeth Holien.

Tror ikke det vil true Chateau Neuf

Dette er ikke første gang studenter ønsker seg til huset. I 2015 var Det Norske Studentersamfund, som driver studenthuset Chateau Neuf, på mulig flyttefot.

Også de la øynene sine på St. Olavs gate. Statsbygg anbefalte at de skulle få overta. Men to år senere la de flytteplanen på is og ble værende på Majorstuen.

I stedet plukket Velferdstinget opp ballen – og tok en dit den ligger i dag, på straffemerket. Studentpolitikerne er ikke redd for at et nytt studenthus i sentrum vil gå Chateau Neuf i næringen.

– Det er absolutt plass til flere studenthus og møteplasser. Dette vil være noe mer og annet enn et kulturhus, sier Vetle Bo Saga.

Konsertvirksomhet ønsker de å overlate til Chateau Neuf og kommersielle aktører. Det største rommet med scene, er bare tenkt med plass til 130 personer.