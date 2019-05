Brann i høyblokk i Oslo trolig påsatt

Nødetatene ble varslet om brannen i oppgangen til høyblokken klokken 05.09.

Ingen beboere er skadet, men de ble bedt om å holde seg i leilighetene sine for å ikke puste inn røyk. Ingen ble evakuert. Det opplyser vaktkommandør Hans Kristian Steen i 110-sentralen Oslo til NTB.

Røykdykkere har søkt i oppgangen uten å finne noen skadede.

Like før klokken 06.30 melder brannvesenet at de begynner å få kontroll på brannen og at de trapper ned innsatsen.

Politiet melder på Twitter at brannen trolig er påsatt og at de oppretter sak.

Høyblokken har 16 etasjer.

Brannen er trolig påsatt, brent i noen gjenstander. Vi oppretter sak. Ikke meldt om noen som er skadet eller har fått i seg røyk. Nødetatene er ferdige på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) May 12, 2019