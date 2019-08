Person stukket med kniv i Oslo - politiet i dialog med antatt gjerningsmann

Politiet skriver på Twitter tirsdag formiddag at de har fått melding om at en person skal være stukket med kniv nord-øst i Oslo.

– Vi har kontakt med fornærmede, som ivaretas av helsepersonell, og vi forsøker å pågripe en antatt gjerningsmann som befinner seg innendørs, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt sier til VG at personen er stukket med kniv og blør kraftig. Klokken 11.40 skriver politiet på Twitter at fornærmede trolig er lettere skadet, og kjørt til sykehus.

– Vi har mye ressurser på stedet og har isolert leiligheten. Vi tror han er alene, sier Jøkling til VG.

Politiet skriver på Twitter at de er i dialog med den antatte gjerningsmannen og at de så raskt som mulig vil ta kontroll på vedkommende og få oversikt over situasjonen.

Ifølge VG er en av politiets forhandlere kalt ut til stedet.

Denne saken oppdateres.