Også i år tauer Oslo kommune vekk biler for å få rengjort hovedstadens gater etter vinteren. Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for vårrengjøringen, som startet denne uken.

Fredag fra klokken 07 om morgenen skal det vaskes i mange gater. Blant annet i Rathkes gate ved Sofienberg kirke sto det torsdag kveld parkert mange biler som må flyttes for å være sikker på å unngå borttauing fredag morgen.

Fakta: Så mye koster det Alle kjøretøy som fjernes, kan hentes i Ulvenveien 90. Personbil: 2600 kr

Motorsykkel og moped: 2496 kr

Tilhenger, campingvogn: 2658 kr

Tunge kjøretøy over 3500 kg: 4576 kr

Container: 4725 kr

I Geitmyrsveien på St. Hanshaugen ble flere titall biler kjørt vekk av Falck tirsdag og onsdag denne uken, bevitnet Aftenposten.

Christian Sørgjerd

Få hadde tilsynelatende fått med seg skiltingen med «parkering forbudt», som hadde kommet opp kort tid i forveien. De feilparkerte bilene sto tett i den trange veien.

Aftenposten har i år, akkurat som tidligere år, fått en rekke tips om dette.

«Vi ble akkurat oppringt fordi bilen vår skulle taues bort, selv om vi sto lovlig parkert med gyldig beboerparkering. Ettersom vi begge er i karantene og derfor ikke bruker bilen, får vi ikke sjekket skiltene om ’veiarbeid’, som tydeligvis ble hengt opp i går (onsdag). Vi rakk så vidt å unngå tauing, men fikk en bot på 900 kr», forteller en leser.

At P-vaktene forsøker å ringe den registrerte bileieren, i et siste forsøk på å unngå tauing, er vanlig rutine.

Christian Sørgjerd

Ikke helt som normalt

– Vi prøver å holde byen best mulig i gang, koronatider til tross. Vårrengjøringen er et viktig skille mellom vinter og sommer, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten.

Han forteller samtidig at det er gjort noen justeringer i år og at de forsøker å være mer fleksible.

– Nettopp med tanke på at folk sitter i karantene eller at det kan være situasjoner som gjør det vanskelig for folk å få flyttet bilen. I enkelte tilfeller spyler vi heller under bilene, i stedet for full shine, selv om det betyr at vi ikke får med oss alt, sier Kongsteien.

– Men i noen områder må vi fjerne biler for å få det til, selv om det skjer i mindre grad enn vi ordinært ville gjort, sier han også.

Kan komme SMS-varsling i fremtiden

Hans O. Torgersen

De siste ukene har ulike kommuner og myndighetsorganer tatt i bruk mobiltelefondata og SMS-varsling på nye måter.

– Hadde det vært mulig med SMS-varsling til bileiere?

– Vi ser på noen tekniske løsninger for det, sier Kongsteien.

Han sier at det er en utfordring med krysskobling av ulike registre, og at kostnaden også er et spørsmål. Derfor er det ikke på plass foreløpig.

– Så vi vil være sikre på at det er et effektivt verktøy før vi bruker det. Men jeg ser for meg at vi for fremtiden har på plass en løsning for det, sier han også.

Ikke rent til 17. mai

Vanligvis skal vårrengjøringen være unnagjort til 17. mai. Men i år regner de fleste med at nasjonaldagsfeiringen vil bli innstilt eller i alle fall sterkt amputert.

Bymiljøetaten opplyser allerede nå at de ikke vil være ferdige til 17. mai på grunn av lavere bemanning enn normalt.

Det kan også bli endringer i rengjøringsplanene på kort varsel. Etaten opererer, som vanlig, med en 24-timersfrist. Minst ett døgn før biler blir fraktet bort, skal det skiltes med midlertidig parkering forbudt.

«Det er derfor ekstra viktig at alle bileiere sjekker etter skilt i gaten én gang i døgnet, eller får noen til å sjekke for seg», understreker etaten.

Folkehelseinstituttets koronaråd sier at dem som sitter i hjemmekarantene, kan gå tur ute – så lenge de holder avstand til andre. bare dem med påvist virus, må holde seg helt hjemme.

