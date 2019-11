Politiet advarer: Svært glatte veier i Oslo-området

Som vanlig kommer sesongens første snøfall tilsynelatende overraskende på mange bilister.

Like før klokken 12 skriver Oslo-politiet på Twitter at de mottar mange meldinger om svært glatte veier i Oslo, Asker og Bærum, både på sideveier og hovedfartsårer, etter at det noen timer tidligere begynte det å snø på deler Østlandet.

Meterologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel på grunn av et ventet snøfall på mellom 5 og 10 centimeter.

«Vi oppfordrer til aktsomhet når du ferdes i trafikken og avpasse fart etter forholdene», heter det i politiets oppfordring.

Det har vært flere trafikkulykker på Østlandet fredag morgen og formiddag.

I Sandefjord har en buss kjørt av veien og inn i tre, mens det har vært en singelulykke ved Asker på inngående E18. En trailer har vært innblandet i en uhell ved Månå ved Oslofjordtunnelen, og på E16 ved Bjerkestua skaper en trailer mye kø på grunn av at den står fast på glatt føre.