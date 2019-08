– Vi vet at det foregår utelivsdiskriminering. Jeg har selv venner som opplever ikke å komme inn på utesteder enten på grunn av hudfarge eller på grunn av seksuell legning, sier Marthe Scharning Lund (Ap).

Som byråd for næring og eierskap har hun ansvar for utelivsbransjen. Hun mener at kommunen ikke lenger har noen effektive verktøy for å stoppe utelivsdiskriminering.