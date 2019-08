– Det er altfor mye som flyttes og bygges nytt i dag, vi må begynne å tenke mer miljø og bærekraft.

Det sier Truls Nergaard, leder av Storebrand Eiendom. Selskapet eier i dag blant annet Haakon VIIs Gate 10 og flere eiendommer i Ruseløkkveien, rett ved Oslo Konserthus.

I går skrev Aftenposten om det helt nye forslaget om å bygge på Oslo Konserthus i Vika i høyden, istedenfor å bygge et nytt milliardbygg på Filipstad.

– Jeg mener det er fornuftig å utnytte denne tomten på en god måte, i stedet for å bygge nytt et helt annet sted, sier Nergaard.

Han mener ideen om et påbygg av dagens konserthus er høyst realiserbare.

Stein Erik Kirkebøen / e-mail

Kortere tid og mulig finansiering

– Veien til målet om å få et nytt konserthus er trolig kortere med denne løsningen som nå er blitt tegnet, enn å bygge et helt nytt. Hele reguleringen vil jeg tro kan gjennomføres forholdsvis hurtig, og byggetiden vil også være raskere. Reguleringen og byggingen av et nytt bygg ytterst på Filipstad vil kunne ta mange år, fortsetter Nergaard.

Han utelukker ikke at Storebrand Eiendom kan bidra i prosessen med å finansiere et påbygg av Oslo Konserthus.

– Vi vil selvfølgelig vurdere hvordan det kan løses. Jeg kan ikke si her og nå at vi vil gå inn på eiersiden, blant annet er vi avhengig av å inngå en leieavtale med Oslo kommune på et slikt bygg, sier han.

– Skjønner du Oslo-Filharmonien som vil inn i et nytt bygg som de får servert på et fat av Arthur Buchardt og Petter Stordalen?

– Stopp en halv. Jeg går ut ifra at de to ikke gjør ting gratis. De vil selvsagt ha en avkastning på det de investerer. Ingen må tro at noen får noe gratis her, sier Nergaard.

MDG: – Konserthuset skal være der ligger i dag

MDG Oslo vil ikke løfte en finger for at det skal bygges et nytt konserthus på Filipstad. De vil heller ha et påbygg på det eksisterende.

– Vi i MDG kommer ikke til å være en pådriver for at det skal bygges et nytt konserthus på Filipstad de neste fire årene, sier Harald Nissen, leder i Miljøpartiet De Grønne i Oslo.

I partiprogrammet til MDG Oslo før høstens kommune- og fylkestingsvalg heter det at Oslo Konserthus med Røverstaden fortsatt skal være Oslo kommunes viktigste arena for musikkutøvelse.

– Med den debatten vi har hatt om at alle de store kulturhusene skal flyttes ned til vannkanten, og med debatten om Sukkerbiten friskt i minne, skjønner jeg ikke hvilken politiker som vil gjøre det til en kampsak å flytte et velfungerende kulturhus ned til vannkanten, sier Nissen.

Kun en tomt

I reguleringsplanen til Filipstad heter det at det skal legges til rette for et nytt konserthus eller et annet kulturbygg.

For tre år siden skrev Aftenposten at Petter Stordalen og Anders Buchardt vil investere 2,5 milliarder kroner i et flunkende nytt konserthus, hotell og kongressenter på Filipstad. Nissen kaller disse planene for et luftslott.

Oslo kommune/Sturlason

– Akkurat dette punktet er ganske uforpliktende. Dette innebærer ikke noe annet enn at det er lagt inn en tomt som er satt av til kulturformål. Det betyr ikke nødvendigvis et nytt konserthus. De fleste byplanleggere og kulturpersonligheter er nok enig i at nok er nok i forhold til å legge nye kulturbygg til strandkanten. Vi har langt viktigere kulturpolitiske og miljømessige utfordringer her i byen, sier Nissen.

Han mener forslaget fra Dyrvik arkitekter vil styrke kulturlivet i denne delen av byen.

Dyrvik arkitekter

Viktig for byen

– Nasjonalteaterets stasjon er en av byens viktigste knutepunkter. Her ligger Nationaltheatret og vi har konserthuset i umiddelbar nærhet og flere viktige kinoer. Alt ligger til rette for en kulturhub på vestkanten. Rent kulturpolitisk er det helt feil å bryte opp fra dagens konserthus, sier Nissen.

Ane Wadd-Oseth, leder i Filharmoniens venner er ikke avvisende til ideen om et påbygg av Oslo Konserthus.

– Alt som betyr en fremgang i arbeidet med å gi orkesteret en ny sal, er vi positive til, men det er avgjørende at prosjekter vi diskuterer er realistiske og økonomisk og praktisk gjennomførbare. Det viktigste for oss er at Oslo-Filharmonien får en best mulig løsning. Prinsipielt sett er vi ikke opptatt av om det betyr et helt nytt konserthus eller å finne optimale løsninger med det eksisterende, sier hun.