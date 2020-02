Sørkedalen Landhandel åpner igjen

Turgåere, syklister og skigåere har de siste 13 årene kunnet stikke innom det gule huset vis-à-vis Sørkedalen skole for en kaffe og en bolle, eller for å kjøpe med seg dagligvarer hjem. På nyåret 2020 var det slutt.

På veggen sto denne hilsenen nylig:

«Takk for turen

Etter 13 år med lidenskapelig vilje om å beholde butikken, må vi nå, med tungt hjerte, konstatere at kundegrunnlaget ikke er stort nok. Vi takker våre kunder for alle hyggelige besøk, gjennom disse årene. Bygda mister litt av sjelen sin, men dagens forutsetninger er ikke gode nok for videre drift. Hilsen alle oss i Sørkedalen Landhandel».

Åpner i løpet av våren

Lilla Buda har nå gått over på eiersiden sammen med en ny partner. Ifølge Buda, som har vært daglig leder siden 2017, er det bestemt at Sørkedalen Landhandel skal åpne igjen i en litt annen drakt.

– Vi vet ikke når det blir ennå, men det blir i løpet av våren 2020. Vi skal nå bruke litt tid på å lage et nytt konsept, og vi vil komme tilbake til eksakt åpningsdato, sier Buda.

Utviklingsmøtene startet denne uken. Landhandleriet har hatt et enkelt utvalg med matvarer og andre basisvarer. Det har også vært kafé i lokalet. Om sommeren har det også vært bord og stoler på plenen utenfor kafeen.

Vil tilby opplevelser

Både turfolk og beboere i Sørkedalen har brukt butikken. Kafeen har også vært kjærkommen for folk som venter på bussen fra Sørkedalen og hjem etter tur.

– Vi har slitt med konkurranse fra andre butikker. Sørkedalen er jo ikke et sted man kjører forbi. De som kommer hit, gjør det fordi de skal på tur, sier Buda.

Hun sier at de vil ha kafé og butikk med basisvarer også når de åpner igjen. De vil også stille ut bilder laget av lokale kunstnere, slik de gjorde inntil nedleggelsen.

– Men vi ser at vi må tilby opplevelser og sosiale aktiviteter i tillegg. Vi jobber blant annet med å få til et samarbeid med flere lokale aktører, deriblant gårder som driver med hester, slik at vi kan tilby opplevelser. Vi håper også å få til foredrag og konserter, sier Buda.

Ifølge Buda skal lokalene også pusses opp.