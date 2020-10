Munch brygge er vinneren av Oslo bys arkitekturpris

Vinneren roses for ikke å ha bygget enorme luksusleiligheter, til tross for imponerende beliggenhet.

15. okt. 2020 14:19 Sist oppdatert nå nettopp

Lund Slaatto Arkitekter Munch brygge i Bjørvika vinner Oslo bys arkitekturpris for 2020. Området berømmes av juryen for å være et imponerende gjennomarbeidet arkitekturprosjekt som på en intelligent og avansert måte tilfører bydelen varme og kvaliteter.

Munch brygge i Bjørvika vinner Oslo bys arkitekturpris for 2020. Det ble kjent under prisutdelingen torsdag ettermiddag.

Prisen deles ut årlig av Oslo kommune for å hedrer ny og god arkitektur. Årets pris ble delt ut av ordfører Marianne Borgen (SV) og byutviklingsutvalgets leder Øystein Sundelin (H) i Oslo rådhus torsdag 15. oktober.

– Årets pris viser at byen fremdeles er i endring. Arkitektene tar inn over seg at måten folk forflytter seg på endres. Gode bomiljøer og kvalitet må være blant de viktigste målene når man bygger nytt, sier Sundelin (H). Han er leder av byutviklingsutvalget i Oslo.

Det er Lund+Slaatto Arkitekter og Landskapsarkitekt Gullik Gulliksen AS som står bak Munch brygge. De mottar prisen sammen med entreprenør Bundebygg AS og byggherre Stor Oslo Eiendom.

Fakta Om Oslo bys arkitekturpris Med arkitekturprisen vil Oslo kommune hedre ny og god arkitektur.

Det er Rådet for byarkitektur som nominerer kandidater til pris og hedrende omtale.

Oslo bystyres byutviklingsutvalg gir deretter sin innstilling til forretningsutvalget i Oslo kommune.

Plan- og bygningsetaten er sekretariat for prisen.

De tre nominerte til prisen er presentert i en utstilling som kan sees på Fridtjof Nansens plass frem til 31. oktober. Vis mer

Berømmes for små leiligheter

Munch brygge er et område i Bjørvika som ligger mellom Operaen og det nye Munchmuseet. Området består av fire bygårder fordelt på to kvartaler. Her er det både butikker, kafeer, restauranter, badeplass, en barnehage og 158 leiligheter. De første beboerne flyttet inn i januar 2019.

Bygningene er kledd i lys, rød tegl – et naturmateriale som blir finere med tiden. Juryen mener prosjektet lykkes godt i å forholde seg til viktige byrom, både Munchmuseet og Akerselvas utløp.

Juryen mener det er sympatisk at det til tross for en imponerende beliggenhet, ikke er bygget enorme luksusleiligheter på bryggen. Boligene er 60 til 80 kvadratmeter. Alle har stor, privat balkong. Fra nesten alle leilighetene kan man se vannet.

Også Erling Dokk Holm har tidligere rost Munch brygge. I en kommentar fra mai i år beskrev han Munch brygge som «en urban velsignelse».

Landskapsarkitektene roses også for de store, frodige felles takhagene. Her er det sittegrupper, mulighet for dyrking, dusjing og ly.

Det er heller ikke første gang Munch brygge vinner pris. I fjor mottok prosjektet Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris for 2019.

Prisen består av 50.000 kroner. Vinneren får også en plakett og et diplom.

Fakta Tidligere vinnere av Oslo bys arkitekturpris 2019: Vega Scene

2018: Kulturhuset 2.0

2017: Mat- og merkevarehuset på Grünerløkka

2016: Ullevål tårn

2015: Bjerkedalen park

2014: Kuben yrkesarena

2013: Nedre gate 5–7

2012: Parkveien 5 b-c

2011: IFI2 – Institutt for informatikk – Ole-Johan Dahls hus, UiO

2010: Lærernes hus Vis mer

Herlig omtale til de andre finalistene

Det vanket også hederlig omtale til de to andre finalistene, Krydderhagen på Hasle og Lakkegata Aktivitetspark.

Krydderhagen er et boligområdet som ligger ved Vinmonopolets gamle eiendom på Hasle. Det er AF Gruppen og Höegh Eiendom som utviklet dette.

Krydderhagen ble nominert til prisen av beboere som bor der selv. Det tyder på trivsel og engasjement, ifølge juryen. Byutviklingsutvalget trakk frem dette som et godt eksempel på et større boligprosjekt som har lykkes i å skape variasjon og gode uterom.

Krydderhagen på Hasle i Oslo var en av de to andre finalistene til årets pris. Foto: Dyrvik Arkitekter

Også den andre kandidaten, Lakkegata aktivitetspark, roses. Juryen mener parken er aktiviserende både i skoletiden og etter skoletid. Den ligger på Sofienberg, rett ved Botanisk hage. Det er landskapsarkitekt Asplan Viak som står bak.

Juryen mener parken er et eksempel på hvor stor effekt et lite uteområdet kan ha på et sted som ellers er lite brukt.

Lakkegata aktivitetspark er den andre finalisten til prisen. Foto: Kristi Mørch/Asplan Viak