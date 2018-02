Politiet er ferdig med sine undersøkelser av hendelsen. Togtrafikken gjenopptas, men er forsinket.

En mann ble like før klokken 06.00 torsdag påkjørt av toget. Han ble erklært død på stedet, opplyser politiet.

Togtrafikken ble stanset mens politiet gjorde sine undersøkelser på stedet, ifølge operasjonsleder Tor Jøkling.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 5.50. Det er ikke mistanke om noe kriminelt.

Ca. kl. 07.30 skriver Bane Nor at trafikken går som normalt igjen ved Nationaltheatret, men at man fortsatt må regne med forsinkelser.

Problemer også på Østfoldbanen

Torsdag morgen er det også problemer på Østfoldbanens østre linje.

– Det er stengt for trafikk mellom Ski og Rakkestad på grunn av en feil i signalanlegget. Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, opplyser selskapet.