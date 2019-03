Før trusselhendelsen hadde eleven reagert på en situasjon ute i skolegården.

På SFO-basen i skollens 2. etasje fant han en brødkniv, og truet noen av de ansatte med denne.

De fikk raskt kontroll over gutten.

Innsatsleder Arve Røtterud i Oslo-politiet understreker at de fire ikke har knivskader.

– De ble stukket med en gaffel og fikk bittmerker, og er bare lettere skadet, sier Røtterud.

Tirsdag morgen rykket politiet ut med mange patruljer etter meldinger om en trusselsituasjon på Brynseng skole i Oslo.

– Politiet fikk melding klokken 08.53 om en pågående trusselsituasjon der en elev skal ha truet en ansatt med kniv. Klokken 09.02 hadde vi kontroll på eleven, sier operasjonsleder Sven Christian Lie i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Lie beskriver eleven som «meget ung». Kniven som ble brukt, var en brødkniv fra skolekjøkkenet.

Politiet fortsatt bevæpnet

– Vi er på stedet med flere patruljer for å ivareta de involverte og foreta vitneavhør, sier Lie.

Politiet bevæpnet seg da de rykket ut, bekrefter operasjonslederen.

Klokken 10.05, over en time etter at situasjonen var avklart, forteller Aftenpostens reporter på stedet at politiet fortsatt er bevæpnet.

Rektor: – Undervisning da situasjonen pågikk

Brynseng barneskole åpnet høsten 2017. Den er bygget for 840 elever.

187 av elevene er fordelt på 1. til 4. trinn på Brynseng skole, ifølge skolens nettside.

I tillegg går alle elevene fra Hasle skole på den samme skolen frem til våren 2019, i forbindelse med at Hasle skole er revet og bygges på ny, får Aftenposten bekreftet ved administrasjonen til Brynseng skole.

– Situasjonen er nå rolig og under kontroll. De som var i situasjonen er ivaretatt. Det var undervisning da situasjonen pågikk, så elevene har trolig kun fått med seg utrykningsbilene, skriver rektor Maria Tindberg ved Hasle skole i en tekstmelding til foreldrene som har barn på skolen, ifølge NTB.