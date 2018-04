10 tips for helgen 19.–22. april

1. Ridende musikkorps i Spektrum

Norsk Militær Tattoo, Norges største innendørsshow, er et militærmusikkshow med nærmere 800 medvirkende. Det familievennlige showet byr på norsk- og internasjonal militærmusikk, og spenner fra klassisk militærkorpsmusikk, via marsjer, til rytmisk underholdningsmusikk. Deltagerne presenterer i tillegg egne koordinerte showinnslag innen marsj- og drilloppvisning. Livgardets Dragonmusikkår anses som et verdens aller fremste ridende musikkorps og blir å se både i Spektrum og den store paraden.

Hvor: Oslo Spektrum

Når: Fredag kl. 20.00, lørdag kl. 13.00 og kl. 18.00, søndag kl. 13.00

2. Ekstra, ekstra! Waterboys er tilbake

The Waterboys solgte ut Sentrum Scene i november – men lovet en ekstrakonsert til våren. Det er denne lørdagen, det. Mike Scott og kompani ga ut sitt selvtitulerte debutalbum samme år. De slo for alvor gjennom med This Is The Sea i 1985, og ble spådd å følge i sporene til U2 som et av de store rockebandene på De britiske øyer. Men Scott overrasket med å gå i en mye mer folkinspirert retning på slutten av 80-tallet med klassikeren Fisherman's Blues og oppfølgeren Room to Roam i 1990.

Konserten består av to sett med pause.

Hvor: Sentrum Scene

Når: Lørdag kl. 20

3. Syria i fokus

Arabiske filmdager

Arabiske filmdager arrangeres for åttende gang. Årets fokus er ikke overraskende Syria-konflikten. Dette er filmer som sjeldent kommer på norske kinoer, så benytt anledningen til å se filmer du ikke får sett ellers. En av filmene som omhandler Syria er Of Fathers and Sons, og er et intimt portrett av en storfamilie som tilhører en Al-Qaida-alliert gruppe. Filmen viser hvordan hverdagslivet arter seg for jihadister i Syria mens krigen pågår.

Hvor: Vika kino

Når: Hele helgen

4. Møt maleren Michael Krohn

Michael Krohn

Michael Krohn kan mer enn å lage og fremføre fengende rock på norsk med underfundige tekster: Når viser han frem både gamle og nye bilder. Ifølge følgeskrivet er utstillingen «mer variert, med mer fargeglade og lettsindige bilder enn vi er vant til fra den kanten».

Hvor: Galleri MAP, Tøyeng. 25

Når: Åpning fredag kl. 19, lørdag – søndag kl. 13–17. Fredag-søndag 27.–29. april kl. 13–17 og fredag-søndag 4.–6. mai kl. 13–17

5. Joik’n’roll for alle barna

Knut Aaserud

Hva oppstår når samisk joik møter musikk med amerikanske røtter? Duoen Arvvas består av Sara Marielle Gaup Beaska (joik) og Steinar Raknes (bass og sang). Musikken deres er en sammensmelting av samisk joik og Americana fra USA. Arvvas er samisk, og betyr «å ha energi» eller «arbeidslyst», og det er hva Steinar og Sara Marielle opplever når de spiller sammen. Konserten passer for barn i alle aldre.

Hvor: Parkteatret

Når: Søndag kl. 12–14

6. Eksklusivt møte med Texas-undergrunnen

Råbarsk dobbeltkonsert på den hyperaktive scenen til Kafe Hærverk: Shit & Shine spiller basstung mutant-dansemusikk med en dæsj disco, skakke riff og kokehete rytmer.

Etterpå blir det en sjelden opptreden med kult-trioen fra Austin, Texas: USA/MEXICO. Gitarist Craig Clouse (Shit & Shine, Todd), trommis King Coffey (Butthole Surfers, Rubble, Hugh Beaumont Experience) og bassist Nate Cross (Marriage, When Dinosaurs Ruled The Earth, Expensive Shit) er klare med debutalbumet Laredo, som kan beskrives som en orgie i gjørmete, grumsete riff som borer seg inn i øregangene. Dette er bandets første konsert utenfor Texas.

Hvor: Kafé Hærverk, Hausmanns gate 34

Når: Torsdag kl. 20

Peter Wieler

7. Det er vår og sirkus

Like sikkert som at snøen nå sakte smelter, er at når våren kommer starter sirkussesongen. Cirkus Arnardo er igjen klar for norske landeveier med et ferskt program. Du får oppleve sterke muskelmenn som trekker biler med tennene og cosplay-artist og slangemennesket Kelly Saabel som skyter piler med foten mens hun balanserer på hendene som en alveprinsesse i Middle-earth.

Hvor: Plassen ved Munch-museet

Når: Fredag kl. 18, lørdag og søndag kl. 13 og 16

8. På leting etter en fremtid

NATIONALTHEATRET

Torshovteatret leker seg med science fiction. Nå er Harry Martinsons episke dikt Aniara brakt til teaterscenen. Diktet handler om en katastrofe som treffer jordkloden fører hele menneskeheten på flukt. Det ene stjerneskipet etter det andre setter fart mot verdensrommet. Ett av skipene, Aniara, settes ut av kurs–til en reise gjennom rommet, uten sluttdestinasjon.

​​​​Hvor: Torshovteatret

Når: Fredag kl. 19.30 og lørdag kl. 18.00

9. Historisk matvandring

Bli med på en annerledes byvandring som gir deg den ekte smaken av Oslo! Fra fredelige Sagene går turen forbi gamle løkker, gjennom historiske boligstrøk og moderne byfornyelse. Underveis blir det stopp med muligens litt overraskende smakebiter fra lokale leverandører. Turen ender opp ved St. Olavs plass.

Turen krever forhåndspåmelding, som du finner hos arrangørens nettside

Hvor: Starter på Sagene

Når: Lørdag kl. 11.00

10. Bli med på gatelekfestival

Interkulturelt Museum fyller gaten med lek og moro. Du kan oppleve tradisjonelle norske uteleker og lek fra alle slags kulturer representert på Grønland; klinkis, gariir, gillidanda, kaste på stikka, boksen går og paradis. Det blir også gatefotball, gatesjakk, bilbane, drageverksted, musikk, dans og mye mer. Her er noe for både voksne og barn.

Hvor: Tøyenbekken 5

Når: Lørdag kl. 11–16